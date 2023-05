El Ceibo no pudo quedarse con el primer lugar de la Zona 2 de la División Centro en Liga Federal de Básquet y ahora deberá afrontar la Reclasificación. Enfrentará a 9 de Julio de Morteros en una serie a tres juegos que comenzará fuera de casa y se definirá en San Francisco.

El equipo que logró saltear la Reclasificación fue Sportivo Suardi, que ganó su último partido de fase regular y superó a la Flor Nacional en la tabla de posiciones.

Cronograma de la Reclasificación de la Zona 2 de la División Centro

Martes 16 de mayo | 21 hs 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Viernes 19 de mayo | 21 hs El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

(*) Sábado 20 de mayo | 21 hs El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

Martes 16 de mayo | 21 hs Almafuerte vs. Alberdi (San Luis)

Viernes 19 de mayo | 21 hs Alberdi (San Luis) vs. Almafuerte

(*) Sábado 20 de mayo | 21 hs Alberdi (San Luis) vs. Almafuerte

Martes 16 de mayo | 21 hs Atll. Bell vs. Bochas SC

Viernes 19 de mayo | 21 hs Bochas SC vs. Atll. Bell

(*) Sábado 20 de mayo | 21 hs Bochas SC vs. Atll. Bell

(*) En caso de ser necesario.