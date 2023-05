El pasado lunes se realizaron los sorteos de la Reclasificación de los torneos de Liga Provincial u19 y Liga Provincial u15. En estas competencias los únicos sanfrancisqueños que siguen en carrera son San Isidro y El Ceibo, que ya tienen rivales definidos.

En u15, con series a dos juegos, la Flor Nacional enfrentará a Tiro Federal de Morteros (definirá en Morteros) y San Isidro chocará con Almafuerte de Las Varillas (definirá en San Francisco).

En tanto, en u19 tendrá la misma modalidad, donde San Isidro enfrentará a Tiro Federal de Río Segundo y El Ceibo a Central Argentino de Río Cuarto. Estas llaves arrancan de visitante y se definen las dos en San Francisco.

Reclasificación u15

Sarmiento de Leones vs. Sportivo Suardi

Sparta de Villa María vs. Cultural Arroyito

Unión Central de Villa María vs. Atenas de Córdoba

Banda Norte de Río Cuarto vs. Matienzo de Córdoba

Tiro Federal de Morteros vs. El Ceibo

San Isidro vs. Almafuerte de Las Varillas

Banco de Córdoba vs. Independiente de Oliva

Poeta Lugones de Córdoba vs. Alianza de Jesús María

Esperan en octavos de final

9 de Julio de Río Tercero

Hindú Club de Córdoba

Club Bell de Bell Ville

Instituto de Córdoba

Bolivar de Carlos Paz

Bochas Sport de Colonia Caroya

Barrio Maipú de Córdoba

Unión Eléctrica de Córdoba

Reclasificación u19

El Ceibo vs. Central Argentino de Río Cuarto

San Isidro vs. Tiro Federal de Río Segundo

Matienzo de Córdoba vs. Bochas Sport de Colonia Caroya

Independiente de Oliva vs. Poeta Lugones de Córdoba

Esperan en cuartos de final

Sparta de Villa María

Bolivar de Carlos Paz

Banda Norte de Río Cuarto

Ameghino de Villa María