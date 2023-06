El hockey de Antártida Argentina vuelve a tener un amplio protagonismo en el torneo de la Federación Cordobesa en la temporada 2023. Al igual que en los últimos años, el equipo de primera división pugna por meterse en el torneo por el ascenso a la máxima categoría.

El año pasado se le escapó la clasificación en la última fecha, pero lograron se campeonas en el Torneo Promoción. Este año llegan a esta instancia dependiendo de sí mismas para avanzar y este sábado reciben a La Salle de Córdoba en busca de alcanzar ese objetivo.

La delantera cordobesa, Cecilia Taranto, habló con El Periódico donde contó sus sensaciones, la chance de concretar una clasificación ansiada y su permanencia en el club, al cual se sumó hace cuatro años.

La goleadora del equipo, explicó que el equipo llega en óptimas condiciones a la última fecha. “En los últimos tres partidos nos hemos fortalecido como grupo, muchos partidos los empezamos perdiendo 2-0, 3-1 y terminamos en todas las situaciones dando vueltas esos resultados. Eso ayuda mucho en lo anímico, te meten un gol, te meten dos y el equipo psicológicamente cae y, sin embargo, nosotras como grupo lo sabemos revertir. Hemos estado jugando muy bien, individualmente hay mucha calidad de jugadoras, pero cuando jugamos grupalmente todas tenemos confianza y la esperanza de clasificar; tenemos condiciones para hacerlo”, explicó.

“Nos vamos a encontrar a un rival que es difícil, es un equipo que juega bien el hockey, que físicamente son fuertes, pero bueno, yo creo que lo podemos ganar y podemos clasificar, depende de nosotras y eso también es lo bueno, depende de que nosotras ganemos “, indicó.

¿Influye que el rival ya no tenga chances de clasificar?

Sí, influye porque generalmente entran como más tranquilas a las anchas, no tienen nada por perder y generalmente les gusta complicarle la vida a aquel que necesita clasificar. Entran a la cancha relajada pero tampoco van a entrar en la cancha a regalar nada.

Nosotras jugamos con la presión de clasificar y con todas las ganas de hacerlo, pero yo personalmente pienso que es motivador jugar con eso también. Voy a entrar sabiendo que tenés que dejar todo y que tenés que poner todo. Las chicas también están preparadas para eso porque no es la primera vez que jugamos partidos clave para clasificar, ya lo logramos una vez el año pasado, se nos fue por poquito y yo creo que este año tengo toda la confianza de que lo vamos a lograr.

¿Puede influir lo que pasó el año pasado?

Creo que no hay que pensar en eso, por ahí para corregir cosas sí, pero no como un fantasma, el deporte te da siempre revancha, quizás el año pasado tuvimos la revancha de lograr el campeonato que se nos había ido el ante año y este año creo que vamos a tener la revancha del torneo que se nos fue el año pasado y a entrar con esa mentalidad que hemos crecido porque no es lo mismo el equipo del año pasado, hay chicas nuevas, hay juveniles, como grupo te vas conociendo más, vas conociendo la fortaleza y la debilidad de cada una entonces es un grupo que se conoce mucho jugando y creo que vamos con la ventaja de tener esa experiencia también.

Sos la goleadora del equipo, una jugadora clave ¿Cómo te sentiste en esta temporada?

Yo siempre digo que las delanteras estamos para para definir, creo que hay que tener esa mentalidad como delantera. A mí me preguntan siempre las chicas si voy a meter un gol, no es lo mismo meter un gol que no meterlo, siempre es importante ganar meta quien meta el gol, pero como delantera yo entro con la mentalidad de definir y si no que defina la que más cómoda está o provocar una situación para que sea corto o penal. Creo que esa es mi función.

Con respecto al año yo me siento muy bien físicamente, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión que me haya hecho parar como en otros años y con el grupo, las quiero un montón a todas las chicas del club, así que voy a jugar con alegría. Estoy contenta de este desafío, ojalá que se nos pueda dar.

Siendo de Córdoba, hace cuatro años que estás en el club ¿Qué encontraste en Antártida para quedarte?

Las que somos de Córdoba entrenamos dos veces a la semana en Córdoba y la chica de San Francisco entrenan en el club, aparte cada una o va al gimnasio y refuerza. Lo mío fue como de casualidad, yo ya había dejado de jugar al hockey y estábamos jugando un torneo mixto con unos amigos, con Waldo Medina, Clarita (Roasso) y Paula (Balkenende); ellas me invitaron a jugar… al principio no tenía muchas ganas de volver a entrenar y jugar, pero me convencieron, fui al club y la verdad que me encantó. Me recibieron como en mi casa y volver al interior, esa cosa más familiar, que es lo que me gusta del hockey, me gusta el hockey de Antártida y ha avanzado mucho, me gusta competir en un equipo competitivo que siempre da batalla en los partidos, entonces la paso bien. A esta altura lo que uno busca más que competir también es pasarla bien con la gente y hacer lo que uno le gusta.

¿Cómo te imaginas el partido del sábado? ¿Por dónde va a pasar?

Creo que este año, todos los partidos, pero sobre todo estos dos últimos va a pasar por nosotras. Somos un equipo que tenemos todo, tenemos individualidad y juego colectivo, llegamos y definimos. Va a pasar que nosotros entremos y juguemos al hockey, no importa el rival los rivales en esta categoría, un poco más o un poco menos, son todos parejos y no hay uno imposible de ganar u otro fácil de ganar. Cuando nosotras hemos jugado bien hemos ganado, creo que depende exclusivamente de que nosotras entremos a la cancha con confianza en la compañera de al lado, que nos apoyemos y que en ningún momento nos demos por confiadas ni por vencidas. Si vamos perdiendo lo damos vuelta y si vamos ganando no confiarse, esa es la manera.