Antártida Argentina ganó este sábado un partido clave ante Jockey Club “Rojo” de Córdoba, en el marco de la 10° fecha del Torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Fue por 2 a 1 sobre el final del juego ante un rival directo en la lucha por la clasificación.

Las Pingüinas comenzaron perdiendo el partido, pero lo dieron vuelta de la mano de Paula Balkenende y la goleadora Cecilia Taranto.

El triunfo las ubica como escoltas de Talleres, a dos fechas de cerrar el campeonato. El equipo de Nicolás Racca busca quedar entre los mejores cuatro de esta etapa para clasificar al Torneo Proyección en busca del ascenso.

En el resto de las categorías fue victoria en Sub 12 por 6 a 0 con goles de Jazmín Casas (x3), Guillermina Bono, Selena Boero y Sofía Boscarol; derrota 3-0 en Sub 14 triunfo por 5 a 0 en Sub 16 con goles de Delfina Piacenza, Lola Almada, Paulina Ferrero, Morena Villarreal y Ariana Hernández; y triunfo en Sub 19 por 2 a 0 con goles de Lara Medina y Paulina Ferrero. En tanto, en Intermedia fue derrota por 3 a 1 con gol de Paula Balkenende para las pingüinas.

En la próxima fecha, las Pingüinas visitarán a Córdoba Rugby Club en la penúltima jornada del torneo.

Resultados de Primera División

Antártida Arg. 2-1 Jockey Club “Rojo”

Alta Gracia RC 2-3 Talleres (Cba)

Palermo Bajo “B” 1-4 Córdoba Rugby

San Martín RC (Va. María) 3-0 La Salle HC “Blanco”

Univ. Nacional de Córdoba 0-1 Carlos Paz RC

Córdoba Athletic “Negro” 1-1 Tala RC “Blanco” [Athletic ganó el punto extra]

Tabla de posiciones