Antártida Argentina volvió a ganar y se mantiene expectante en la lucha por los primeros lugares de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Fue por 2 a 1 en su visita a Alta Gracia RC por la 8° fecha.

Las Pingüinas se impusieron con goles de Cecilia Taranto y Eugenia Juárez. De esta manera encadenan tres partidos sin derrotas que les permite llegar con todo al partido de la próxima fecha en casa ante Jockey Club “Rojo”, rival directo en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Precisamente en la tabla de posiciones Antártida se mantiene en el cuarto escalón con 15 puntos. Las punteras son las chicas de Talleres con 19 unidades, seguidas por San Martín con 17 y Jockey con 16.

En Intermedia fue derrota por 4 a 3 con goles de Paula Balkenende y Clara Roasso (x2). En el resto de las categorías fueron todas victorias: 4 a 1 en Sub 12 con goles de Jazmín Casas, Guillermina Bono (x2) y Selena Boero; 1 a 0 en Sub 14 con gol de Paz Losada; 2 a 0 en Sub 19 con goles Paulina Ferrero y Delfina Piacenza; y 2 a 1 en Sub 19 con goles de María Paz Bertorello y Camila Gómez.

Resultados de 1° división - 8° fecha

Alta Gracia RC 1-2 Antártida Arg.

Jockey Club “Rojo” 2-2 Palermo Bajo “B” [Jockey ganó el punto extra 1-0]

Córdoba Rugby 2-2 San Martín [San Martín ganó el punto extra]

La Salle HC “Blanco” 2-2 Univ. Nacional de Córdoba [UNC ganó el punto extra 3-4]

Carlos Paz RC 2-3 Córdoba Athletic “Negro”

Talleres 1-0 Tala RC “Blanco”