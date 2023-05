Antártida Argentina remontó sobre el final y sumó un punto este sábado ante Talleres de Córdoba, en el marco de la 7° de la división B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Fue empate 3 a 3 y punto extra para las cordobesas que ganaron la definición por penales.

Las Pingüinas no tuvieron un buen inicio, lo perdían 2-0, pero descontaron con gol de Paula Balkenende de penal en el cierre del segundo cuarto. Sobre el final del partido parecía que la victoria se iba para Córdoba porque a falta de 10 minutos Talleres se puso 3-1; sin embargo en una gran jugada colectiva descontó Cecilia Taranto.

El descuento de Taranto reactivó el ataque local y luego de una buena jugada individual de la delantera cordobesa, Amparo Roasso estableció el empate en el partido a poco del final. En la definición de shoot out, Talleres fue más efectivos y se quedó con el punto extra por 2 a 0.

El equipo de Racca no pudo sumar la tercera victoria consecutiva, pero remontó un partido sumamente complicado y logró sumar un punto. Las cordobesas hicieron negocio porque recuperaron la punta del campeonato con los puntos sumados esta tarde en San Francisco.

En el resto de las categorías fue derrota por 2 a 1 en Sub 12 con gol de Guillermina Bono para Antártida, derrota 4-3 en Sub 14 con goles de Paz Losana (x2) y Catalina Rivarola, empate 0 a 0 en Sub 16 (Talleres se quedó con el punto extra), caída en Sub 19 por 5 a 1 con gol de Camila Gómez y victoria en Intermedia por 2 a 1 con goles de Eugenia Juárez y Florencia Ferreyra.

En la próxima fecha, Antártida viajará para enfrentar a Alta Gracia Rugby Club.

Resultados de 1° división

Tala RC “Blanco” 1-1 Carlos Paz RC [Tala ganó el punto extra 2-1]

Univ. Nacional de Córdoba 3-2 Córdoba Rugby

Palermo Bajo “B” 2-2 Alta Gracia RC [Alta Gracia ganó el punto extra 1-0]

Antártida Arg. 3-3 Talleres [Talleres ganó el punto extra 2-0]

Córdoba Athletic “Negro” 2-2 La Salle HC “Blanco” [La Salle ganó el punto extra 3-2]

San Martín RC 1-2 Jockey Club “Rojo”

Posiciones de 1° división