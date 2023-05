Este domingo se completó la primera fase en el Torneo Apertura de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol donde hubo triunfo de Antártida Argentina en condición de visitante. También empates de Sportivo Belgrano y La Milka, que jugaron de local.

El Pingüino se impuso por 3 a 2 en su visita a Colonia Marina. Lo perdía 2-0, pero lo dio vuelta con dos goles de Juan Aymar y uno de Lucas Isleño; mientras que La Milka recibió al líder Devoto y terminó igualando sin goles en su casa.

Por otro lado, Sportivo Belgrano empató 2 a 2 en el predio “Nicolás Losano” ante Cultural La Francia. Fue con goles de Lucas Basualdo y Santino Turina.

La fecha se completó también con la victoria de El Trébol de El Tío en condición de visitante en el clásico ante 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 1 a 0, con gol de Robledo.

Posiciones (No oficial)

SS Devoto 20 pts. Sp. Belgrano 15 pts. Antártida Arg. 13 pts. Cult. La Francia 12 pts. El Trébol 9 pts. Proyecto Crecer 8 pts. La Milka 7 pts. 8 de Diciembre 7 pts. Colonia Marina 5 pts. (ELIMINADO)

Cuartos de final (No oficial)

SS Devoto vs. 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

Sportivo Belgrano vs. La Milka

Antártida Argentina vs. Proyecto Crecer

Cultural La Francia vs. El Trébol BC (El Tío)

Partido único en cancha del mejor ubicado en la tabla. En caso de empate se define a penales.