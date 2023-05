Antártida Argentina se quedó con el ‘clásico’ sanfrancisqueño en la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol. Fue por 3 a 1 ante La Millka, partido correspondiente a la 8° fecha del Apertura que se jugó en el estadio “Darío N. Jular”.

En un partido vibrante y friccionado, el Pingüino se adelantó con gol de Juan Aymar de cabeza tras un tiro de esquina y el Quintero lo empató con un golazo de tiro libre de Cristian Reynoso. A poco del cierre de la primera parte, Maico Maritano respondió con otro golazo de tiro libre y puso las cosas 2-1.

En la segunda parte José Castellano puso cifras definitivas para Antártida, que pudo aumentar la ventaja. La Milka se quedó con dos hombres menos por las expulsiones de Asís y Caballero.

Por otro lado, Sociedad Sportiva Devoto sigue en lo más alto de la tabla de posiciones tras golear en su casa a Sportivo Belgrano de San Francisco. Fue por 4 a 0 con ‘ley del ex’ incluida porque anotaron Ezequiel Gaviglio y Martín García; también marcó Matías Verón -en dos oportunidades-.

Resultados de la 8° fecha

SS Devoto 4-0 Sp. Belgrano - [Reserva: 1-3]

Árbitro: Luciano Cabrera (RUAF)

Antártida Arg. 3-1 La Milka - [Reserva: 1-2]

Árbitro: Emilio Fernández (ARAC)

El Trébol 3-2 Marina FC - [Reserva: 2-0]

Árbitro: Carlos Bonaldi (AVAF)

Proyecto Crecer 1-3 8 de Diciembre - [Reserva: 5-1]

Árbitro: Franco Quaranta (AAIF)

Libre: Cult. La Francia

Tabla

SS Devoto 19 pts. Sp. Belgrano 14 pts. Cult. La Francia 11 pts. Antártida Arg. 10 pts. Proyecto Crecer 8 pts. 8 de Diciembre 7 pts. La Milka 6 pts. El Trébol 6 pts. Colonia Marina 5 pts.

9ª fecha

8 de Diciembre vs. El Trébol

Marina FC vs. Antártida Arg.

La Milka vs. SS Devoto

Sp. Belgrano vs. Cult. La Francia

Libre: Proyecto Crecer