Antártida Argentina volvió este sábado a la victoria en el marco de la 6° fecha del torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Fue por 4 a 2 ante Palermo Bajo “B”.

El equipo sanfrancisqueño se impuso con tres goles de Paula Balkenende y uno de Amparo Roasso. De esta manera, las Pingüinas cortaron la racha de dos victorias consecutivas y recuperan terreno en la tabla de posiciones de cara a la próxima fecha donde recibirán a Talleres de Córdoba.

En el resto de las categorías fue victoria en Sub 12 por 6- 4 con goles de Franca Camisasso, Selena Boero (x3), Guillermina Bono y Jazmín Casas; empate 1 a 1 en Sub 14 con gol de Paz Losada; triunfo en Sub16 por 2- 0 con goles de Paulina Ferrero y Delfina Piacenza; también triunfo en Sub 19 por 3- 2 con goles de Lourdes Fraire, Paulina Ferrero y Camila Gómez; y derrota en Intermedia por 2 a 1 con gol de Julieta Rivalta.

Resultados de la 6° fecha (Primera)

Antártida Arg. 4-2 Palermo Bajo “B”

Alta Gracia RC 0-3 San Martín RC

Jockey Club “Rojo” 1-1 Universidad Nac. de Córdoba [Jockey ganó el punto extra 3-2]

Córdoba Rugby 3-4 Córdoba Athletic “Negro”

La Salle HC “Blanco” 2-2 Tala RC “Blanco” [La Salle ganó el punto extra 3-2]

Talleres 2-4 Carlos Paz RC

Tabla de posiciones