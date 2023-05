Antártida perdió en Villa María y no pudo acercarse a la cima

Antártida Argentina sumó este sábado su segunda derrota consecutiva en el torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey, tras caer en condición de visitante por 4 a 3 ante San Martín de Villa María.

Los goles del equipo sanfrancisqueño fueron anotados por Cecilia Taranto, Amparo Roasso y Lara Medina.

En el resto de las categorías fue empate 1 a 1 en Octava con gol de Jazmín Casas; victoria en Sub 14 por 2 a 1 con goles de Catalina Rivarola y Paula Bosso; también victoria en Sub 16 por 4 a 2 con tantos de Emilia Aróstegui y Paulina Ferrero (x3); derrota en Sub 19 por 2 a 1 con gol de Paulina Ferrero y empate en Intermedia por 1 a 1 con gol de Eugenia Juárez.

En la próxima fecha, Antártida recibirá la visita de Palermo Bajo "B".

A cinco puntos del líder

En el resto de partidos de primera división, Córdoba Athletic «Negro» venció a Jockey Club «Rojo» por 1-0; Tala RC «Blanco» y Córdoba Rugby empataron 3-3 y las de barrio Liceo ganaron el punto bonus con un 3-2 en los shoot out. En ciudad universitaria, Alta Gracia RC logró victoria visitante ante Universidad Nacional de Córdoba por 3-1 y en Carlos Paz, las locales igualaron 1-1 con La Salle HC «Blanco» y lograron punto bonus tras quedarse con los shoot out por 3-2.

El puntero del certamen, Talleres, empató de visitante 2-2 ante un Palermo Bajo «B» que ganó en los shoot out y sumó punto bonus.