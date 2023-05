Con la victoria, Sportivo quedó a dos puntos de la cima

Sportivo Belgrano se mantiene en el lote de clasificación en la Zona 3 del Federal A tras ganar dos encuentros consecutivos ante rivales directos, primero en San Francisco ante El Linqueño y este domingo ante Sportivo Las Parejas en condición de visitante.

Los triunfos le permitieron al equipo de Ariel Giaccone prenderse en la lucha por los puestos de vanguardia en una tabla que se cortó y que le da la posibilidad a Sportivo de quedar puntero el próximo domingo.

La Verde acumula 19 puntos y recibirá a Independiente de Chivilcoy (que tiene 20). El puntero Douglas Haig (21 pts.) tendrá fecha libre así que será un duelo por la punta, a la cual también puede llegar Sportivo Las Parejas.

Resultados de la 12° fecha

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 2-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Gimnasia (Concepción del Uruguay) 0-0 Douglas Haig

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo | El Linqueño 0-1 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | Sp. Las Parejas 0-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Luciano Julio

Libre: Def. de Pronunciamiento

Tabla

Próxima fecha

Def. de Pronunciamiento vs. El Linqueño

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Sp. Las Parejas

Sportivo Belgrano vs. Independiente (Chivilcoy)

Unión (Sunchales) vs. Gimnasia (CdU)

Libre: Douglas Haig