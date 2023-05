Se viene otro partido determinante para las aspiraciones de Sportivo Belgrano en el Federal A porque visitará al escolta de su zona, Sportivo Las Parejas. Será este domingo desde las 17 con arbitraje de Luciano Julio, de Neuquén.

El entrenador Ariel Giaccone podrá contar nuevamente con Diego Núñez, que ya cumplió fecha de suspensión; también espera por la evolución de Jeremías Giménez (microdesgarro) a quien no va a “apurar”, según adelantó en la conferencia post partido.

Por su parte, Tomás Rossi volvió a entrenar a la par de sus compañeros; sin embargo, todavía no está al 100% para el regreso y habrá que esperar la evolución de Martín Argüello, quien se retiró lesionado el miércoles pasado.

Considerando el rendimiento del equipo el DT podría repetir varios nombres que enfrentaron a El Linqueño, aunque la duda pasa por el mediocampo central. “Estamos sufriendo desde que empezó el campeonato y no puedo repetir un doble cinco en dos partidos seguidos, se nos hace complicado…”, expresó Giaccone, que tuvo que lidiar con lesiones y el retiro de Benítez en ese puesto.

“Tenemos que ser realistas”

A partir de junio, el Federal A habilita la incorporación de dos jugadores a cada plantel y Sportivo ya se movió. La semana pasada anunció el regreso del volante Lucas Algozino, que ya forma parte del plantel y estará habilitado para jugar a partir de la 16° fecha.

En ese sentido, el club cuenta todavía con un cupo más y Giaccone habló sobre la posibilidad de sumar a otro mediocampista central. “Con Juan Pablo (Francia) ya hace un tiempo que lo estamos hablando, tenemos que ser realistas y acomodarnos a la economía del club. Algunos jugadores ya fueron consultados en ese puesto y en otros, pero hay que amoldarse a la economía; el club está afrontando inversiones como la luz led o la conexión de gas, que son obras grandes. También tenemos que ser realistas que Facu (Salvay) lo está haciendo de buena manera, es un chico que recién inicia, pero estos partidos lo van a hacer crecer y seguir en el plantel. A los chicos de la Liga les voy a dar el lugar y después ellos solos se van a ganar el puesto”, explicó el DT.

De los dichos del DT se desprende que Sportivo necesita otro mediocampista central de experiencia, a pesar del buen rendimiento de Salvay. Sin embargo, esta clase de jugadores no abundan en el mercado y se hace difícil encontrar el indicado también por el costo que implica.

Cabe señalar que por la lesión de Mauro Priotti (ligamentos), el club puede incorporar otro jugador. Sin embargo, el reglamento indica que debe ser un arquero. Desde la institución no harán uso de ese cupo dándole la confianza a Pedro Bravo y Santiago Roggero.

Sin hinchas ‘neutrales’: habrá controles en Las Parejas

El director de Prevención y Seguridad en Espectáculos Deportivos y Eventos Masivos de Santa Fe, el comisario general Hernán Brest, informó al club Sportivo Belgrano que no estará permitido el ingreso de hinchas visitantes al estadio de Las Parejas.

Tampoco podrán ingresar hinchas al sector ‘neutral’, sistema que utilizan muchos clubes para encubrir la presencia de hinchas visitantes.

Por este motivo, Brest adelantó que habrá controles en las rutas para evitar la llegada de los hinchas de Sportivo Belgrano a la localidad. En el caso de que lleguen, aseguró que no ingresarán al estadio y que podrían terminar demorados en la Comisaría.

Así se juega la 12ª fecha el domingo

15.30 hs El Linqueño vs. Def. de Belgrano

15.30 hs Independiente (Ch) vs. Unión (Sunchales)

15.30 hs Gimnasia (CdU) vs. Douglas Haig

17 hs Sp. Las Parejas vs. Sp. Belgrano

Libre: Depro