Antártida Argentina empató este sábado con Córdoba Rugby por la 10° fecha -penúltima- del torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Fue por 2 a 2 en en condición de visitante y de esta manera estiraron la definición a la última fecha.

Los tantos del equipo sanfrancisqueño fueron anotados por las goleadoras Paula Balkenende -de penal- y Cecilia Taranto. En la definición de shoot-out fue triunfo de las locales por 2-0 que se adjudicaron el punto extra.

En el resto de las categorías fue victoria por 8 a 1 en Octava con goles de Juana Almada, Selena Boero, Emilia Medrano, Alma Felissia y Guillermina Bono (x4); derrota 6-0 en Sub 14, victoria 5 a 2 en Sub 16 con goles de Paulina Ferrero, Delfina Piacenza, Manuela Rivarosa, Morena Villarreal y Paula Bertea; y derrota 7 a 1 en Sub 19 con gol de Manuela Rivarosa. En tanto, en Intermedia fue derrota 3-1 con gol de Lourdes Fraire.

Se define en la última fecha

En la última fecha, las Pingüinas recibirán a La Salle Hockey Club con la premisa de ganar para poder avanzar a la fase por el ascenso. Llegan con el mismo puntaje que Jockey Club (recibe a Talleres) y con un punto de ventaja sobre Córdoba Athletic (visita a UNC).

Cabe señalar que los equipos que finalicen entre el primer y cuarto puesto clasifican al Torneo Proyección, donde se cruzarán con las que terminaron entre el 9° y 12° puesto de la División A. Tras disputar ese torneo, las mejores cuatro jugarán en la División “A” en la temporada 2024.

10º fecha

Carlos Paz RC 0-2 San Martín

La Salle HC “Blanco” 4-1 Palermo Bajo “B”

Córdoba RC 2-2 Antártida Arg. [Córdoba Rugby se quedó con el punto extra 2-0]

Jockey Club “Rojo” 3-1 Alta Gracia RC

Talleres 0-1 Córdoba Athletic “Negro”

Tala RC “B” 1-2 Universidad Nac. de Córdoba

Así está la tabla