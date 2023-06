El entrenador de Sportivo Belgrano, Ariel Giaccone, habló tras la victoria de su equipo este domingo en Concepción del Uruguay, que le permitió seguir liderando la Zona 3 del Federal A con cuatro victorias consecutivas.

El DT analizó el partido y volvió a destacar la entrega del equipo y el grupo conformado. “Veníamos de una semana muy buena e íbamos a enfrentar un equipo que venía mal con cambio de técnico y cambia de cambio de aire. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar hoy en esta cancha donde es muy difícil sacar puntos. Creo que hicimos un partido aceptable en el primer tiempo, bien organizado, habíamos sacado la ventaja y y no supimos cuidarla, después nos empatan muy rápido. Y creo que era para irse al descanso ganando 1 a 0 a pesar de que ellos en los primeros diez minutos nos dominaron y tuvieron situaciones de gol, después fue nuestro, pero sabíamos que iba a ser un partido donde no se podía jugar bien, hoy había que correr, meter y tratar de acertar las que tengamos en en el área contraria” , dijo el DT.

“En esta semana trabajamos mucho en las bases nuestras para seguir mejorando, seguir corrigiendo cosas que habíamos hecho mal con Independiente y con Las Parejas que fue el otro partido difícil que tuvimos de visitante, trataba de corregir eso para no sufrir, creo que sufrimos los primeros diez minutos, donde Leo (Martina) tapa una impresionante y después ya no, cuando nos acomodamos el equipo de a poquito fue sumando protagonismo . Creo que después a lo largo hicimos un buen partido”, añadió.

Con respecto a lo que viene, el próximo fin de semana recibirán a Douglas Haig que marcha segundo en otro partido importante para las aspiraciones de la Verde. “Esperábamos esta semana con muchas ansias, ya sabemos que Douglas va a ser un competidor nuestro hasta el final y que tenemos que tener en claro que vamos a enfrentar a un gran equipo que está haciendo una gran campaña. Tenemos que terminar de la mejor manera la segunda fase y saber después en la tercera a qué apuntamos”, dijo Giaccone.

“Hoy nos tocó tener a Pérez suspendido, entró Gallardo y lo hizo muy bien. Salvay también está cumpliendo un rol muy bueno, cuando antes era Giménez el que venía siendo una de las figuras. Es un grupo muy muy importante, vos fijate que el grupo que hay dentro del vestuario, aquellos que nos siguen todos los partidos saben que hay un grupo muy sano, que se ayudan entre ellos y hoy era un partido que en realidad iban a jugar los veinte que vinimos y los que se quedaron allá, hoy era el grupo el que sacaba adelante a este triunfo, que para nosotros era muy importante para para seguir soñando”, expresó el entrenador.