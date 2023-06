Sportivo se afirma en la cima

Sportivo Belgrano sigue liderando la Zona 3 del Torneo Federal A tras ganarle a Gimnasia y sumar su cuarto triunfo consecutivo.

La Verde se afirma en la cima, un punto por encima de su escolta Douglas Haig, que le ganó de manera agónica con tres hombres menos a Unión de Sunchales. Precisamente, por este resultado logró sacarle 8 puntos de diferencia al equipo santafesino que es el quinto y el primero en quedar fuera de la zona de clasificación.

Los otros resultados favorecieron a Sportivo que estiró ventajas sobre Independiente, que no pasó del empate en su casa, y también sobre Sportivo Las Parejas, que cayó de local con Depro.

El próximo fin de semana tendrá un importante duelo en San Francisco porque recibirá a Douglas Haig de Pergamino por la 15° fecha. El dato es que Douglas no podrá contar con el lateral Agustín Pezzi, el arquero Juan Carreras y Braian Aita que fueron expulsados este domingo.

Para este compromiso ya estaría disponible el mediocampista Lucas Algozino en Sportivo Belgrano, nueva incorporación del club (entrena desde hace un mes con el plantel). En ese sentido cabe recordar que la Verde tiene otros tres cupos disponibles que debe resolver esta semana si los utiliza.

Resultados de la 14ª fecha

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 0-0 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Diego Novelli

Domingo | Gimnasia (CdU) 1-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo | Douglas Haig 2-1 Unión (Sunchales)

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo | Sp. Las Parejas 0-1 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Joaquín Gil

Libre: El Linqueño

Tabla

Próxima fecha

Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento vs. Independiente (Chivilcoy)

El Linqueño vs. Sp. Las Parejas

Libre: Unión (Sunchales)