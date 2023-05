Más puntero que nunca: cómo quedó la tabla tras el triunfo de Sportivo

Sportivo Belgrano se subió a la punta de la Zona 3 del Federal A tras ganarle este domingo a Independiente de Chivilcoy en el marco de la 13° fecha. La Verde sumó su tercer triunfo consecutivo, donde también mostró un rendimiento sólido al igual que en los últimos encuentros.

El equipo de Giaccone defenderá la punta el próximo domingo en Concepción del Uruguay, cuando visite a Gimnasia. El partido se jugaría a las 15.30 horas, aunque resta la confirmación oficial.

Resultados de la 13° fecha - Zona 3

Domingo | Sportivo Belgrano 1-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Def. de Pronunciamiento 1-1 El Linqueño

Árbitro: Matías Billione Carpio

Domingo | Unión (Sunchales) 1-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Diego Novelli

Domingo | Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 0-0 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Fernando Rekers

Libre: Douglas Haig

Tabla

14° fecha

Gimnasia (CdU) vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. Def. de Pronunciamiento

Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Douglas Haig vs. Unión (Sunchales)

Libre: El Linqueño