Federal A: Racing y Gimnasia definirán el uno en la última fecha

Se completó este domingo la 29° fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano se despidió de la temporada con una derrota ante Sarmiento de Resistencia en condición de visitante.

En la Zona B todavía las cosas no están definidas ya que Racing tuvo fecha libre y Gimnasia aprovechó para alcanzarlo en la cima de la tabla. El equipo que juegue por el primer ascenso con Deportivo Madryn se definirá en la última fecha.

Para la Verde la temporada ya culminó porque tendrá fecha libre en la última jornada. El equipo de Martelotto cerró el año con 26 puntos en el puesto 13°, aunque puede caer al penúltimo lugar si suma Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Resultados de la 29° fecha

Sp. Las Parejas 3-1 Crucero del Norte

Douglas Haig 0-0 Central Norte

Boca Unidos 5-1 Unión (Sunchales)

Juv. Unida (G) 1-1 Def. de Belgrano

Sarmiento 1-0 Sp. Belgrano

Gimnasia y Tiro 1-0 Depro

Gimnasia (CdU) 1-3 Chaco For Ever

Libre: Racing (Cba)

Tabla

30° fecha (última)

Chaco For Ever vs. Douglas Haig

Central Norte vs. Sp. Las Parejas

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Unión (Sunchales) vs. Juv. Unida (G)

Def. de Belgrano vs. Gimnasia y Tiro

Depro vs. Sarmiento

Racing (Cba) vs. Gimnasia (Cdu)

Libre: Sp. Belgrano