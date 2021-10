Sportivo Belgrano cerrará la temporada en Resistencia

El plantel de Sportivo Belgrano transita su última semana de trabajo con vistas al cierre de la temporada 2021 del Federal A que será el próximo domingo a partir de las 16 donde visitará a Sarmiento de Resistencia y culminará su participación en el torneo.

Ya sin chances de alcanzar la clasificación y después de la despedida de Juan Pablo Francia, el equipo de Martelotto jugará en Chaco "solo para cumplir".

En dicho compromiso el árbitro será Jorge Sosa (Corrientes), acompañado por los asistentes Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes), junto al cuarto árbitro Laureano Leiva (Formosa).

29° fecha

SAB 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Crucero del Norte

DOM 11 hs | Douglas Haig vs. Central Norte

DOM 16 hs | Boca Unidos vs. Unión (Sunchales)

DOM 16 hs | Juv. Unida (G) vs. Def. de Belgrano

DOM 16 hs | Sarmiento vs. Sp. Belgrano

DOM 16.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Depro

DOM 19 hs | Gimnasia (CdU) vs. Chaco For Ever

Libre: Racing (Cba)

Tabla