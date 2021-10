Francia: “Ojalá les haya podido devolver a los hinchas algo desde adentro de la cancha”

No será este un domingo más para el fútbol de San Francisco. Tampoco fue una semana normal en barrio Alberione. Es que desde hace rato se sabe que Sportivo Belgrano despide a su último ídolo dentro de las canchas, aquel que hizo realidad las más grandes locuras con la pelota no solo en tierras locales, sino también extranjeras.

Juan Pablo Francia cerrará una etapa llena de magia para pasar a ser el director deportivo de la institución. Una decisión pensada y meditada desde hace varios y largos meses que nació del propio futbolista.

Aunque habitualmente gambeteó los micrófonos, fiel a su estilo, esta semana Francia accedió a charlar con la prensa para dejar su última huella como futbolista. De perfil bajo, pero sin sacarse nunca la camiseta -ni siquiera para hablar de partidos que no jugó-, el enganche dialogó con El Periódico y repasó algo de su historia en el fútbol y lo que viene.

“Fue una semana agitada, creo que es normal. Las sensaciones son muchísimas, mucha emoción en cada mensaje, en cada palabra de aliento de amigos o de hinchas y familiares, es imposible no emocionarse. Yo estoy tratando de vivirlo al máximo y culminarlo lo mejor posible… Todos los días se suman más mensajes, soy un agradecido de la gente y a los que me apoyaron a lo largo de mi carrera”, arrancó Juan Pablo.

- Va a ser la última vez que sientas esa adrenalina de entrar a la cancha. ¿Cómo te sentís con eso?

- Por lo menos dentro de la cancha sí, he hablado con muchos que lo viven desde afuera, esa adrenalina es lo que te da el fútbol y es lo más lindo. Va a ser difícil estar afuera los primeros partidos, me toca el de Sarmiento vivirlo desde afuera, más allá de que el torneo terminó para nosotros, todos los partidos son importantes.

- ¿Cuándo tomaste la decisión?

- Lo venía pensando ya el año pasado, logré ponerme bien en la pretemporada, lo dejé pasar y ahora venía sumando pocos minutos al haber mucha gente joven en el plantel. Eso te muestra que ya pasó tu turno. Pero lo venía pensando solo, con mi familia, se lo expresé a Juan Manuel (Aróstegui) y comparto con él que teníamos que terminar el campeonato.

- ¿Se te viene a la cabeza cuándo comenzó todo esto?

- De chiquito, desde que jugaba en Barrio Jardín, uno lo sueña y después obviamente me tocó terminar el Baby, me vine al club y en el momento que subí a la primera ahí se sueña un poco más por estar más cerca del objetivo.

El primer potrero. “La plaza de Barrio Jardín, nosotros vivíamos al frente, en la época que te dejaban patear en las plazas. Me sacaban afuera y me llamaban para comer y dormir (risas). Éramos un grupo grande, jugábamos los del frente con los del fondo, teníamos cerca a las 200 y las 800, hacíamos campeonatos con todos ellos a dos manos”, explicó.

- Y te fuiste a Europa, ese fue un clic…

- Sí, dentro del sueño por ahí uno imaginaba jugar en la primera del fútbol argentino, pero me tocó quemar esta etapa, debutar allá y fue algo muy lindo porque tuve un pasaje por el club muy bueno, dejé muchos amigos con los que todavía hablo. Debuté contra el Nantes, que tenía a (Mario) Yepes y a (Néstor) Fabbri de centrales. Fue un día inolvidable, no me lo esperaba, no estaba pactado, en una semana me lo comunicaron y adentro.

- Te volvés en 2007 y te quedás casi un año sin jugar: ¿cómo viviste eso?

- Sí, un año y un poquito más sin jugar y de asado, ese era el tema (risas). Lo de jugar en primera fue apenas volví, pero vine decidido totalmente a otra cosa y después de un año el club (Sportivo Belgrano) me propone por lo menos empezar a hacer una pretemporada y si me agarran ganas meterme de a poco y así se dio. Hice una pretemporada antes de la que hice para el campeonato, o sea, hice dos pretemporadas ese año, me pude poner un poco mejor porque no estaba de la mejor forma y agarramos viaje.

- No fue en vano, había una motivación de llevar a Sportivo Belgrano a algo más.

- Sí, totalmente. Siempre digo que lo tomo como más importante el ascenso del Argentino B al Argentino A que el del Argentino A a la B Nacional. Cuando vivía en Francia yo lo seguía, porque soy hincha, y se le venía negando todos los años. Haber vuelto y el primer año que se logre el ascenso para mí fue muy importante.

- Siempre fuiste una persona de perfil bajo: ¿por algo en especial?

- Trato de esquivar las notas, pero esta semana es imposible (risas). Trato de esquivar las fotos, los videos, pero es algo inevitable en el fútbol. He pedido mil veces disculpas porque no es que no quiera, sino que no es lo mío.

- ¿Cuál fue el momento más importante en Sportivo?

Los dos ascensos, como te decía me pareció más importante el primero y uno se queda también con la imagen de las canchas llenas en esa época que no se nos daba y no podíamos ascender, fue algo muy lindo. Y la B Nacional también, fue muy bueno porque hemos tenido partidos muy importantes.

- ¿Y lo peor?

El descenso de la B Nacional, yo no estaba dentro del plantel, pero lo vivía como un hincha. Creo que ese fue un momento duro porque se había hecho mucho esfuerzo y se renegó mucho para lograrlo y durar poco en la categoría fue un golpe, espero que en los próximos años Sportivo pueda volver a la categoría.

- Vas a ser director deportivo del club: ¿Cómo llega ese cargo?

- Me lo propuso Juanma. No tengo la personalidad de ser técnico, de chicos tampoco, es algo que me gusta y me motiva. Seguir ligado al plantel es muy bueno, viajar con el equipo, estar en el armado del plantel del año que viene. Ya estoy en eso.

- Es una nueva etapa y otra responsabilidad.

- Ni hablar. Es una responsabilidad muy grande porque el director deportivo es el que arma el plantel para el campeonato que viene, hay que poner mucho compromiso para tratar de armar lo mejor posible para pelear el ascenso el año que viene. Sabemos que no podemos competir con algunos clubes por un tema de dinero, pero trataremos de buscar opciones.

- Te pregunto por tu puesto, el enganche, no hay muchos equipos que lo usen.

- Sí, creo que no hay enganches como los de antes, el que hacía la pausa. Hay pero de otra forma. Si yo fuera técnico es un puesto que lo bancaría a muerte, pero cada uno tiene su forma, su estilo y su esquema. Después obviamente los esquemas se arman de acuerdo a los jugadores que vos tenés.

La pegada. “En Francia teníamos un entrenador que te ponía a patear contra un paredón, dibujaba un arco con círculos y te hacía ir a patear una vez por semana. Yo creo que viene de ahí porque nunca más lo entrené a eso. He aprendido mucho con ese entrenador y con lo básico que era pegarle a la pared, pero después no fui de buscar otro recurso”, señaló.

El hincha

- ¿Qué pensás de los hinchas?

- Noté un cariño muy grande desde el primer día. No me canso de decirlo, soy un agradecido a la gente y no solo a los hinchas. A la gente en general porque me acompañaron y me apoyaron, ojalá que a cada uno de ellos les haya podido devolver algo desde adentro de la cancha y ojalá que el domingo también lo pueda hacer. Pero más allá de eso hay un partido por delante, con un rival muy duro que está peleando el ascenso y obviamente que lo vamos a querer ganar. Nos debemos también cerrar el año con un triunfo por la mala campaña que hicimos.

- ¿Cómo te ves en estos próximos cinco años?

- Ojalá que en el club, con un club más crecido y en una categoría más arriba, ese es el objetivo. Voy a ser parte de eso también así que esperemos no errarle y traer lo mejor posible para que se de eso.

Los números del diez

377 son los partidos en Sportivo Belgrano

75 goles con la camiseta de la Verde

15 años tenía cuando debutó en Sportivo Belgrano. Fue un 23 de enero del 2000 vs. Newell’s de La Rioja (Argentino B)

3 ascensos en su carrera: Sportivo Belgrano al Argentino A (2009), Sportivo Belgrano a la B Nacional (2013) y Talleres a la B Nacional (2015)

2 veces regresó al club de nuestra ciudad: en 2008 y en 2016

88 partidos disputados en Girondins de Bordeaux

11 goles en Girondins de Bordeaux

1 Copa de Francia obtenida