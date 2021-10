Se viene un fin de semana histórico en Frontera porque los dos clubes locales se enfrentarán por primera vez en competencia federada. Defensores recibirá a La Hidráulica en el marco de la 9ª fecha de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina.

Para La Hidráulica se trata de seguir enfocado en su objetivo de mantenerse en la lucha por los puestos de vanguardia de la categoría, y por qué no -si se dan algunos resultados- alcanzar la cima del campeonato. El "rojinegro" es un tradicional animador de los torneos de la Liga Rafaelina donde incluso llegó a codearse con los mejores como Atlético Rafaela, Ben Hur, Libertad o Unión de Sunchales.

Con 25 años de vida, hoy atraviesa un buen momento en lo institucional con un nutrido número de socios, amplias instalaciones y diversos proyectos en infraestructura.

Por su parte, Defensores guarda una historia muy particular. El club se disolvió años atrás, pero en 2017 un grupo de vecinos decidió refundarlo con el objetivo de brindar un nuevo espacio de contención a los jóvenes de la ciudad.

Así fue que el Defe empezó a erigirse nuevamente en un terreno de barrio Villani donde construyó su cancha y su merendero. En el plano deportivo, es el tercer año del club en la Liga y a pesar de que actualmente milita en el fondo de la tabla, el domingo buscará los tres puntos motivados por el apoyo de su gente.

Que sea una fiesta

Por el lado de Defensores de Frontera, el equipo viene de igualar 1 a 1 con Atlético María Juana -el puntero- en condición de visitante. El equipo todavía no pudo ganar en la temporada y se está acomodando en la categoría con jugadores jóvenes, para ellos este clásico también es importante por la necesidad de ganar ante su gente. “Venimos de una racha negativa de no poder ganar, no haremos ganado todavía y cortar la racha fue importante (en el empate ante Atlético María Juana) porque no se estaban dando los resultados, tengo un equipo competitivo más allá de que estemos donde estemos en la tabla, falta acomodarnos en la cancha y no equivocarse para no pagar ciertos errores que cometemos atrás o adelante cuando no convertimos. Llegamos al domingo habiendo cortado la mala racha y con esperanza de poder; y más en el clásico sobre todo porque va a ser algo importante para la ciudad de Frontera, es su primer clásico, no hay otro en la historia del fútbol de Frontera”, explicó el entrenador Héctor Vallejo.

“Tenemos todas las expectativa, yo he trabajado en La Hidráulica, conozco lo que tiene, se le vienen dando los resultados y están peleando ahí arriba, va a ser una buena oportunidad también para demostrar que estamos a nivel de cualquier club solo que no se nos están dando los resultados, creamos situaciones de gol, siempre más que el contrario, pero nos cuesta meterla, pero confío que en algún momento se nos va a abrir el arco… es la primera experiencia en esta categoría, formamos el equipo con muchos chicos del club y con muchos que no están acostumbrados a esta liga, hay que esperar, hay chicos con poca experiencia…”, agregó el DT.

Por otro lado, Vallejo también se mostró expectante por la presencia de ambas parcialidades. “Se espera un marco importante de gente en la cancha, esperemos que sea una fiesta, que lo pensemos como un partido de fútbol más allá de que es un clásico y que lo principal es que todo salga bien, que la ciudad de Frontera sea bien vista, que lo disfrute, uno quiere ganar y se trabaja para eso, pero lo principal de este partido es que Frontera quede bien, que sea un partido de fútbol. Nosotros el otro día festejamos cuatro años de la refundación del club, sería lindo poder festejarlo con una victoria”, indicó.

Vallejo tiene una historia particular con los dos clubes: fue entrenador de La Hidráulica y ex jugador de Defensores de Frontera. “He jugado en Liga Amateur y en Liga Rafaelina, uno llega con todas la emociones de dejarle algo al club, de devolverle lo que a uno le dio en su momento. Llegar al club para mí es devolverle algo, hoy no se dan los resultados, pero es emocionante estar y defender los colores de nuevo. La pasión está, en al sentido de pertenencia, yo espero que sea una fiesta y que salga todo bien, con el técnico del equipo contrario (Mauricio Torres) somos amigos, esperemos que gane el mejor y que nosotros seamos los que nos llevemos el primer clásico de la ciudad”, señaló.

Además, destacó el trabajo de ambas instituciones y el compromiso social. “Fortalece que Frontera tenga dos clubes y nos hace crecer mucho, cuando me inicié en el fútbol siempre fue pensando en lo social, en sumar chicos al deporte. Es el principal objetivo que tienen los dos clubes, en lugar de estar en la calle que los chicos vengan al club y practiquen un deporte, en el caso del Defe se les da la merienda después de que practiquen, son cosas lindas que uno ve acá porque los clubes no están solo por un deporte sino también para sumar chicos a hacer algo útil y que no desperdicien su vida, que después de la escuela vengan a un club y a futuro sean los que defiendan los colores”, agregó.

“Que todo Frontera esté pensando en este partido es muy lindo para los jugadores”

En la vereda del frente, Ariel Villanueva también palpitó el nuevo clásico fronterense. El defensor formó parte de todos los planteles de La Hidráulica desde la Liga Comercial hasta la actualidad, es un histórico del club y referente. “Estamos ansiosos de que sea el domingo para jugar este partido, ya se ve en las redes sociales, te genera una motivación para ganarlo.. Estamos muy bien, nos sentimos bien, estas victorias y las formas de ganar estos partidos nos da esperanzas de llegar a las últimas fechas peleando el campeonato, si bien el clásico es importen y uno lo quiere ganar, pero un siempre tiene que estar pensando en estar con los equipos de arriba o por lo menos llegar a clasificar dentro de los cuatro para pelear el ascenso”, expresó el jugador.

Villanueva destacó la importancia de tener un nuevo rival en la ciudad y de lo importante que eso significa para el crecimiento de ambos clubes. “Y la verdad que sí, la verdad que es lindo, La Hidráulica siempre se caracterizó por pelear los puestos de arriba, sinceramente como todos los años el objetivo principal es lograr el ascenso al Grupo A, pero después hay otros objetivos de salir campeón y con esto del clásico también es lindo ganarlo, que todo Frontera esté pensando en este partido es muy lindo para los jugadores porque te da una motivación extra”, indicó.

Sobre cómo llega el equipo y la clave del partido del domingo, Villanueva señaló: “Después de esta pandemia pensábamos que se nos iba a complicar demasiado, pero a pesar de eso se pudo entrenar muy bien… sinceramente este equipo tiene muy buen juego asociado, juego de pelota al pie, de pases cortos y hace un rato largo que no teníamos este buen juego, en el campeonato del 2018 fue otro equipo similar en donde se jugaba muy bien y presionamos bastante y este equipo se asemeja bastante a lo que fue ese equipo… nosotros nos concentramos en hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo en estos últimos partidos, tratar de jugar por abajo y asociarse con los del medio para llegar al gol, tuvimos muchos goles y muchas situaciones, es importante, sabemos que Defensores de local va a querer hacer su juego y va a querer salir a presionar, nosotros tenemos que saber imponer nuestro juego”.

Finalmente el defensor envió un mensaje al hincha: “Que vayan a la cancha y sigan alentando como siempre, que van a ver a un equipo que va a dar todo como lo viene haciendo por el club y por los colores , este clásico tiene un plus extra que te da ver una cancha llena con las dos hinchadas y los dos clubes de la ciudad… va a ser un partido lindo y espero que sea un espectáculo para la gente, siempre están los comentarios de la ciudad de Frontera y esperemos que en este caso sepan comportarse como lo vienen haciendo en estos partidos”, concluyó.

Lo que hay que saber.

El partido de reserva inicia a las 14.30, mientras que la primera juega a las 16 horas.

Las entradas para el local se venden a partir de las 10 de la mañana y el ingreso será por Calle 100 esquina 3. En tanto, para el visitante el acceso será por la esquina de calle 3 y 96.