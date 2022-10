Este viernes se disputó la 7° fecha del Torneo Reválida en la Primera B de Liga Rafaelina y en la Zona Sur los equipos de Frontera no pudieron sumar de a tres.

Defensores consiguió un valioso empate en condición de visitante ante Sportivo Santa Clara. Fue por 2 a 2 con goles de Nicolás Oliva (de penal) y Marcos Páez para los de Frontera, mientras que Alejandro Paiduj y Rodrigo Finetti habían adelantado al local. En reserva fue victoria para los locales por 2 a 0.

Por otro lado, La Hidráulica volvió a perder, esta vez en su casa. Fue por 1 a 0 ante Deportivo Susana con gol de Ramiro Passerini para los visitantes. La "H" sumó su segunda derrota consecutiva en el torneo. En reserva también ganó Susana por 2 a 0.

La 7ª fecha

Juv. Unida 3-2 Sp. Libertad

San Martín vs. Zenón Pereyra FBC (Suspendido por falta de policías)

Sp. Santa Clara 2-2 Def. de Frontera

La Hidráulica 0-1 Dep. Susana

VIE 21.30 hs Atl. Esmeralda vs Dep. Josefina

Tabla

1. Juv. Unida 13 pts.

2. Dep. Josefina 12 pts. (Le descontaron 3 puntos)

3. Sp. Santa Clara 11 pts.

4. Zenón Pereyra FBC 11 pts.

5. Def. de Frontera 8 pts.

6. La Hidráulica 7 pts.

7. San Martín 7 pts.

8. Sp. Libertad 7 pts.

9. Dep. Susana 7 pts.

10. Atl. Esmeralda 4 pts.

8° fecha

Dep. Susana vs. Alt. Esmeralda

Zenón Pereyra FBC vs. Juv. Unida

Dep. Josefina vs. San Martín

Sp. Libertad vs. Def. de Frontera

La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara