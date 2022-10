Por el fin de semana largo, los equipos de Liga Rafaelina de Fútbol adelantan la disputa de la 7º fecha del Torneo Reválida en la Zona Sur de Primera B. Los equipos de Frontera disputan sus partidos este viernes por la tarde.

Defensores de Frontera visitará a Sportivo Santa Clara desde las 14.30 horas en reserva y 16 en primera división; mientras que La Hidráulica recibirá a Deportivo Susana desde las 15 horas en reserva y 16.30 en primera división.

La fecha comienza este jueves con dos partidos y se cerrará el viernes por la noche con el partido donde el puntero Deportivo Josefina visitará a Atlético Esmeralda.

La 7ª fecha

JUE 22 hs Juv. Unida vs. Sp. Libertad

JUE 22 hs San Martín vs. Zenón Pereyra FBC

VIE 16 hs Sp. Santa Clara vs. Def. de Frontera

VIE 16.30 hs La Hidráulica vs. Dep. Susana

VIE 21.30 hs Atl. Esmeralda vs Dep. Josefina