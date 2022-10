Deportivo Josefina y La Hidráulica de Frontera disputan este domingo un clásico "para alquilar balcones". Será a partir de las 10 de la mañana en reserva y 11.30 horas primera división, en el marco de la 6ª fecha del Torneo Reválida de Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol

El Rojo marcha en la primera colocación de la tabla y, a tres fechas del cierre, se ilusiona con conseguir el campeonato que le de la chance del ascenso. En tanto, el equipo de Frontera acumula un invicto de 15 partidos y busca escalar para también meterse de lleno en la pelea.

Por la tarde continuará la acción en barrio Villani donde Defensores de Frontera va por la recuperación ante Juventud Unida de Villa San José. El partido de reserva comenzará a las 14.30 horas, mientras que a las 16 hora jugará la primera división.

6° fecha

11.30 hs Dep. Josefina vs. La Hidráulica

15.30 hs Zenón Pereyra vs. Atl. Esmeralda

15.30 hs Sp. Libertad vs. San Martín

15.30 hs Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara

16 hs Def. de Frontera vs. Juv. Unida

Tabla

1. Dep. Josefina 12 pts.

2. Sp. Santa Clara 10 pts.

3. Zenón Pereyra FBC 8 pts.

4. La Hidráulica 7 pts.

5. Juv. Unida 7 pts.

6. San Martín 7 pts.

7. Def. de Frontera 7 pts.

8. Sp. Libertad 4 pts.

9. Atl. Esmeralda 4 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.