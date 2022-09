Deportivo Josefina se volvió a subir a la cima de la tabla en la la 5° fecha del Torneo Reválida de la Primera B de Liga Rafaelina. Fue tras derrotar a Deportivo Susana en condición de visitante y gracias al empate de Sportivo Santa Clara.

El Rojo se impuso por 2 a 0 con goles de Laureano Gazzola a los 36' de la primera parte y de Nicolás Alfonzo a los 28' del segundo tiempo.

Por su parte, La Hidráulica de Frontera mantiene un invicto de 15 partidos, tras empatar 2 a 2 con Zenón Pereyra. La "H" lo comenzó ganando con goles de César Aymar a los 4' y de Xavier López a los 20' de la primera parte, sin embargo el visitante descontó con gol de Juan Asencio de penal a los 24' del primer tiempo y lo empató con gol de Blas Boscato a los 38' del segundo tiempo. La Hidráulica terminó con un hombre menos por la expulsión del arquero Martínez.

Por otro lado, Defensores de Frontera cayó por 4 a 1 con San Martín de Angélica en condición de visitante. Castoldi, Isaurralde, Toselli y Gómez marcaron para el local, mientras que David Páez descontó para el "Defe".

5° fecha

San Martín de Angélica 4-1 Defensores de Frontera

La Hidráulica 2-2 Zenón Pereyra

Deportivo Susana 0-2 Deportivo Josefina

Sportivo Santa Clara 1-1 Juventud Unida de Villa San José

Atlético Esmeralda 3-1 Libertad de Estación Clucellas

Tabla

1. Dep. Josefina 12 pts.

2. Sp. Santa Clara 10 pts.

3. Zenón Pereyra FBC 8 pts.

4. La Hidráulica 7 pts.

5. Juv. Unida 7 pts.

6. San Martín 7 pts.

7. Def. de Frontera 7 pts.

8. Sp. Libertad 4 pts.

9. Atl. Esmeralda 4 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.

6° fecha

Dep. Josefina vs. La Hidráulica

Zenón Pereyra vs. Atl. Esmeralda

Sp. Libertad vs. San Martín

Def. de Frontera vs. Juv. Unida

Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara