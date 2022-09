Este domingo continuó el Torneo Reválida de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol donde Deportivo Josefina goleó en su casa y se subió a la cima del campeonato.

El Rojo derrotó en su casa a Zenón Pereyra, que también llegaba como puntero con dos partidos ganados. Fue por 4 a 1 con goles de Nahuel Stadelman, Elías Romero y Emiliano Masera en dos oportunidades.

La fecha había comenzado el viernes con el clásico de Frontera, que terminó igualado 1 a 1.

3º fecha

Atl. Esmeralda 0-0 Juv. Unida

La Hidráulica 1-1 Defensores de Frontera

Dep. Josefina 4-1 Zenón Pereyra

Sp. Santa Clara 2-0 San Martín

Dep. Susana 1-2 Sp. Libertad

Tabla

1. Dep. Josefina 9 pts.

2. Sp. Santa Clara 6 pts.

3. Zenón Pereyra FBC 6 pts.

4. La Hidráulica 5 pts.

5. Juv. Unida 5 pts.

6. Def. de Frontera 4 pts.

7. Sp. Libertad 3 pts.

8. San Martín 3 pts.

9. Atl. Esmeralda 1 pts.

10. Dep. Susana 0 pts.

4ª fecha

Zenón Pereyra vs. Dep. Susana

Sp. Libertad vs. La Hidráulica

Def. de Frontera vs. Atl. Esmeralda

Juv. Unida vs. San Martín

Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara