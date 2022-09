Este viernes continúa la Liga Cordobesa de Básquet con el protagonismo de los equipos sanfrancisqueños que en esta oportunidad jugarán fuera de casa por la 5ª fecha de la Zona C.

El Tala visitará a Unión Central en Villa María desde las 21.30 horas con el objetivo de volver a la victoria y reacomodarse en la tabla de posiciones luego de la dura derrota sufrida con El Ceibo en el clásico. En el torneo local, el equipo de Olivero tampoco llega de la mejor manera ya que perdió con Sociedad Sportiva Devoto (equipo que también juega la Liga Cordobesa) el pasado martes.

Por su parte, El Ceibo llega con una realidad totalmente diferente ya que se mantiene invicto en la Liga Cordobesa y en el torneo local también. La Flor Nacional disputará el Interzonal en condición de visitante ante Deportivo Chañares de James Craik a partir de las 21 horas.

Cabe recordar que la 4ª fecha fue suspendida el pasado viernes por el feriado nacional dispuesto tras el atentado contra la vicepresidenta.

Así está la tabla de la Zona C

1. El Ceibo 6 pts.

2. Matienzo 6 pts.

3. El Tala 5 pts.

4. Sparta 5 pts.

5. Unión Central 3 pts.

5º fecha

Sparta vs Matienzo

Unión Central vs El Tala

Chañares vs El Ceibo