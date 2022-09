Este viernes se jugaba la cuarta fecha de la Liga Cordobesa de Básquet con el protagonismo de El Ceibo y de El Tala en la Zona C. Sin embargo, la fecha fue suspendida.

Desde comisión de campeonato en conjunto con el consejo directivo pretendían que la fecha se desarrolle con normalidad, pero la Confederación Argentina de Básquet acaba de informar que en la fecha de hoy no se desarrollarán competencias oficiales.

En consecuencia, todos los partidos programados para este viernes no se jugarán y serán reprogramados finalizada la fecha 10°.

Así está la tabla de la Zona C

1. El Ceibo 6 pts.

2. Matienzo 6 pts.

3. El Tala 5 pts.

4. Sparta 5 pts.

5. Unión Central 3 pts.

4ª fecha

Matienzo vs. El Ceibo

El Tala vs. Sparta

Sp. Suardi vs. Unión Central (Interzonal)