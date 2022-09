Paliza de El Ceibo en el clásico local

El Ceibo sacó la chapa de campeón y le dio una verdadera paliza a El Tala este miércoles por la noche en el marco de la 3° fecha de la Liga Cordobesa de Básquet. Fue por 99 a 51 en el estadio “Antonio Cena”.

El juego estuvo parejo hasta el segundo cuarto, donde los locales comenzaron a estirar la diferencia en el marcador. El Tala logró mantenerse en partido gracias a la puntería de Gallardo en los tiros de tres.

Los dirigidos por Blengini, con más rotación, mostraron un mejor despliegue en ataque con más alternativas y una defensa cerrada que frenó de lleno las intenciones del “albo” debajo del aro, producto de un buen trabajo de Rigada.

El partido se quebró en el tercer cuarto, donde el score marcó 29-9 para los locales y una distancia de 36 puntos en el marcador. El Ceibo rotó el equipo, Blengini mandó a la cancha a Rosa, Paschetto y Jaluf que sumaron minutos.

La Flor Nacional cerró el juego con cuatro jugadores con doble dígito: Florito (17), Grosso (14), Rigada (13) y Silveira (10).

En la próxima fecha, El Ceibo visitará a Matienzo de Córdoba en un duelo por la cima de la tabla. Mientras que El Tala será local de Sparta de Villa María.

Síntesis

Parciales: 26-17 / 47-31 / 76-40 / 99-51

El Ceibo 99: Agustín Lozano 9, Luciano García 6, Lautaro Florito 17, Martín Sauco 9, Horacio Rigada 13, Tomás Silveira 10, Gastón Quiroga 3, Juan Grosso 14, Tomás Paschetto 9, Juan Rosa, Benjamín Almada 7 y Zair Jaluf 2. DT: Eduardo Blengini.

El Tala 51: Andrés Capilla 6, Tomás Romero -, Santino Sileoni 2, Gustavo Vivas 6, Guido Falasconi 3, Alejo Heredia 11, Valentino Gallardo 11, Tomás Spolador 1, Santiago Gaggi -, Gonzalo Roldán 1, Marcos Quirelli 3 y Juan Garetto 7. DT: Esteban Olivero.

Estadio: Antonio Cena

Así está la tabla de la Zona C

1. El Ceibo 6 pts.

2. Matienzo 6 pts.

3. El Tala 5 pts.

4. Sparta 5 pts.

5. Unión Central 3 pts.

Próxima fecha

Matienzo vs. El Ceibo

El Tala vs. Sparta

Sp. Suardi vs. Unión Central (Interzonal)