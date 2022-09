La Hidráulica y Defensores de Frontera terminaron empatados 1 a 1 en el clásico de la vecina localidad, que puso en marcha la 3° fecha del Torneo Reválida en la Zona Sur de Primera B de Liga Rafaelina.

Gabriel Sosa adelantó a la "H" a los 25' de la primera parte, pero Franco Peralta estableció la igualdad a los 40'. Ambos equipos terminaron el partido con 8 jugadores.

En el partido de reserva también igualaron, pero 0 a 0.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Torres estira el invicto a 13 juegos consecutivos sin perder, mientras que el Defe vuelve a sumar en el torneo esta vez fuera de casa.

Ahora, el historial marca tres triunfos para La Hidráulica y dos empates en los enfrentamientos entre los equipos de Frontera.

3º fecha

Atl. Esmeralda 0-0 Juv. Unida

La Hidráulica 1-1 Defensores de Frontera

DOM 11.30 hs | Dep. Josefina vs Zenón Pereyra

DOM 11.30 hs | Sp. Santa Clara vs San Martín

DOM 16 hs | Dep. Susana vs Sp. Libertad

Tabla

1. Dep. Josefina 6 pts.

2. Zenón Pereyra FBC 6 pts.

3. Juv. Unida 5 pts.

4. La Hidráulica 5 pts.

5. Def. de Frontera 4 pts.

6. Sp. Santa Clara 3 pts.

7. San Martín 3 pts.

8. Atl. Esmeralda 1 pts.

9. Sp. Libertad 0 pts.

10. Dep. Susana 0 pts.