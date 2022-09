El torneo Reválida de la Zona Sur en Primera B de la Liga Rafaelina tiene continuidad este fin de semana y será con un adelanto en la localidad de Frontera. Este viernes por la noche La Hidráulica y Defensores se vuelven a ver las caras por la 3ª fecha.

El partido de la reserva comenzará a las 20.30 horas, mientras que la primera división arrancará a las 22.15 horas en cancha de La Hidráulica (Calles 11 y 86).

El local viene de empatar en Villa San José ante Juventud Unida, partido que le permitió estirar su invicto a 12 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Torres ya tiene un lugar asegurado en las semis por el ascenso y también se mantiene invicto en el clásico.

El historial marca tres triunfos para la "H" y un empate en los enfrentamientos entre los equipos de Frontera.

Por su parte, Defensores viene en levantada ya que el domingo pasado derrotó a Deportivo Susana en condición de local y sueña con prenderse en este torneo con el anhelo de luchar por los primeros lugares. También buscará conseguir su primera victoria en el clásico, lo que también significaría cortarle el invicto al local.

3º fecha

VIE 21.30 hs | Atl. Esmeralda vs Juv. Unida

VIE 22.15 hs | La Hidráulica vs. Defensores de Frontera

DOM 11.30 hs | Dep. Josefina vs Zenon Pereyra

DOM 11.30 hs | Sp. Santa Clara vs San Martín

DOM 16 hs | Dep. Susana vs Sp. Libertad

Tabla

1. Dep. Josefina 6 pts.

2. Zenón Pereyra FBC 6 pts.

3. Juv. Unida 4 pts.

4. La Hidráulica 4 pts.

5. Def. de Frontera 3 pts.

6. Sp. Santa Clara 3 pts.

7. San Martín 3 pts.

8. Atl. Esmeralda 0 pts.

9. Sp. Libertad 0 pts.

10. Dep. Susana 0 pts.