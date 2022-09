La Hidráulica de Frontera atraviesa un gran momento en la Liga Rafaelina de Fútbol con un invicto de 11 partidos y el título del Clausura, conseguido recientemente que le otorgó un lugar en las semifinales por el ascenso.

En ese marco, uno de los pilares es el joven arquero Alan Martínez, quien se formó en las divisiones inferiores del club y regresó en esta temporada para defender el arco de la "H" en primera división.

El guardavallas rojinegro dialogó con El Periódico y contó cómo vive este presente. "La sensación es muy linda, de mucha felicidad por haber logrado el título que logramos, estoy muy contento con el grupo y con toda la gente que nos apoya. También contento por haber empezado con el pie derecho el torneo Reválida", comentó.

Martínez recibió solo 5 goles en los últimos 11 partidos y en el Clausura estuvo más de 6 partidos sin recibir uno, lo que significa más de 555 minutos sin recibir goles en su arco. "Para el puesto que ocupo yo estoy muy contento por eso y no solo por mí, sino también por el grupo que ayuda en todo momento a poder lograr ese objetivo, que es mi objetivo, pero también de todo el grupo", explicó.

- ¿Cuál fue la clave para conseguir el Clausura?

El orden del equipo, el esfuerzo y el sacrificio en la semana para poder hacer las cosas bien y si hay errores poder corregirlos. El segundo campeonato fue distinto al primero porque corregimos muchos errores que tuvimos en el primero, fuimos mejorando partido a partido, eso nos ayudó a lograr lo que logramos.

- ¿Cómo impacta en ustedes y en vos el hecho de estar invictos?

Yo siempre me fijo en el esfuerzo y en el sacrificio, creo que a veces en las malas necesitás esforzarte el doble y en las buenas hay que hacer lo mismo para que las cosas sigan saliendo bien, así lo tomo yo de mi parte y en el grupo lo veo también, estamos convencidos de seguir con esta racha, de seguir ganando y que no nos conviertan goles es lo principal.

"El año pasado estuve en El Tío, ahora este año estoy muy contento de mi rendimiento y de todo el equipo, del apoyo de los jugadores, del cuerpo técnico y de la gente que es muy bueno", expresó el arquero rojinegro.

- Siempre hay un plus en el rival cuando juegan con La Hidráulica, ahora que son campeones invictos va a ser el doble...

Con todos los equipos que jugamos parece que con nosotros juegan una final, sentimos que nos quieren ganar de todas formas y todos los partidos son finales, por más que vengamos consiguiendo los resultados, se nos complican los partidos, se nos hacen trabados porque nos quieren ganar a toda costa.

El torneo Reválida. "Arrancamos bien que es lo importante, tenemos que seguir así, siendo positivos, repito que el esfuerzo en la semana nos va a llevar a tener los buenos resultados, ojalá sigamos así y podamos ganar este campeonato también", dijo Martínez.

- ¿Cómo viví el hecho de ser jugador del club del cual sos hincha? ¿Cómo lo viviste en el clásico?

Es algo lindo hermoso poder defender los colores que vos querés, del cual sos hincha y que uno ama. Es muy lindo.

Tuve la oportunidad de jugar los dos clásicos de este año, el año pasado lo viví de afuera porque soy hincha y en la semana previa esa sensación del clásico es muy linda, me comía las uñas desde afuera de la cancha, con muchos nervios porque no estaba jugando. Este año me tocó la oportunidad de poder disfrutar del clásico jugando, lindos partidos, con mucha gente, estaba más tranquilo que cuando estaba afuera. Gracias a dios se nos dio el resultado positivo y esperemos que sigamos así.

- ¿Alguien a quien quieras agradecerle por este presente?

Al club que siempre me abrió las puertas y me recibió de la mejor manera, desde inferiores, para mi es mi segunda familia, mi segunda casa, aprendí muchísimo acá. Agradecerle a la gente que trabaja en el club, que se esfuerza día a día como nosotros para estar siempre ahí arriba y esperemos que todo siga de esta manera para lograr el objetivo que tenemos en mente.