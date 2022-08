La Hidráulica de Frontera estrena el título de campeón del Clausura este domingo en condición de local ante San Martín de Angélica. Será por la primera fecha del torneo Reválida en la Zona Sur de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

El partido de reserva comenzará a las 14.30, mientras que la primera división jugará desde las 15 horas. El equipo de Mauricio Torres encadena un invicto de 10 partidos con 9 victorias y un empate.

La fecha comenzó el viernes con la derrota de Defensores de Frontera ante Deportivo Josefina en condición de visitante. Fue por 2 a 0 con goles de Elías Romero y Emiliano Massera para el "rojo". En reserva empataron 0 a 0.

1° fecha

Dep. Josefina 2-0 Def. de Frontera

Dom 12 hs | Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda

Dom 15.30 hs | La Hidráulica vs. San Martín

Dom 16.30 hs | Zenon Pereyra vs. Sp. Libertad

Dom 15.30 hs | Dep. Susana vs. Juv. Unida