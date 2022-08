Este domingo se disputa la novena y última fecha del Clausura en la Zona Sur de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, donde La Hidráulica de Frontera puede gritar campeón.

La “H” visita a Deportivo Susana desde las 12 del domingo y con una victoria se quedará con el título que le permitirá jugar las semifinales por el ascenso. En el caso de no conseguirla deberá esperar lo que suceda con Atlético Esmeralda que visita a San Martín de Angélica en el mismo horario.

El elenco que conduce Mauricio Torres se mantiene invicto con siete triunfos y un empate. Acumula 22 puntos en la tabla, mientras que su inmediato perseguidor suma 21 unidades. En caso de quedar igualados en la primera posición, el campeonato se definirá con un partido entre los dos punteros.

El domingo también juega Defensores de Frontera, que recibirá a Juventud Unida de Villa San José a las 14 en reserva y 15.30 primera división.

La 9° fecha

12 hs | Dep. Susana vs. La Hidráulica

12 hs | San Martín vs. Atl. Esmeralda

15.30 hs | Def. de Frontera vs. Juv. Unida

15.30 hs | Sp. Libertad vs. Zenón Pereyra FC

15.30 hs | Sp. Santa Clara vs. Dep. Josefina

Así está la tabla

1. La Hidráulica 22 pts.

2. Atl. Esmeralda 21 pts.

3. Sp. Santa Clara 13 pts.

4. San Martín 12 pts.

5. Dep. Josefina 12 pts.

6. Dep. Susana 11 pts.

7. Juv. Unida 8 pts.

8. Zenón Pereyra FBC 7 pts.

9. Sp. Libertad 5 pts.

10. Def. de Frontera 1 pts.