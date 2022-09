Este domingo se juega la 5° fecha del Torneo Reválida de la Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Los equipos de Frontera se mantienen expectantes y disputan un fecha que puede ser clave para el desenlace.

Defensores tuvo un buen arranque y este domingo visitará a San Martín de Angélica desde las 14 en reserva y 15.30 en primera división. En el mismo horario, La Hidráulica -que acumula un invicto de 13 partidos- recibirá en su casa a Zenón Pereyra.

5° fecha

15.30 hs San Martín de Angélica vs. Defensores de Frontera

15.30 hs La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

15.30 hs Deportivo Susana vs. Deportivo Josefina

15.30 hs Sportivo Santa Clara vs. Juventud Unida de Villa San José

16 hs Atlético Esmeralda vs. Libertad de Estación Clucellas

Tabla

1. Sp. Santa Clara 9 pts.

2. Dep. Josefina 9 pts.

3. Def. de Frontera 7 pts.

4. Zenón Pereyra FBC 7 pts.

5. La Hidráulica 6 pts.

6. Juv. Unida 6 pts.

7. Sp. Libertad 4 pts.

8. San Martín 4 pts.

9. Atl. Esmeralda 1 pts.

10. Dep. Susana 1 pts.