Este fin de semana continúan los torneos de la Liga Rafaelina de Fútbol donde los equipos de Frontera son protagonistas de la Zona Sur, que juega la 4ª fecha del Torneo Reválida este domingo.

Defensores lo hará en condición de local ante Atlético Esmeralda desde las 10 de la mañana en reserva y 11.30 en primera división. En tanto, La Hidráulica jugará fuera de casa ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas desde las 14 en reserva y 15.30 en primera división.

Por otro lado, este sábado también continúan los torneos de divisiones inferiores con la disputa de la 8º fecha del Clausura. En ese marco, Defensores de Frontera recibirá la visita de La Hidráulica partir de las 13.15 hs en Novena Especial, 14 hs Novena, 15 hs Octava, 16 hs Séptima y 17 hs Sexta.

4ª fecha de 1ª división

11.30 hs | Def. de Frontera vs. Atl. Esmeralda

15.30 hs | Zenón Pereyra vs. Dep. Susana

15.30 hs | Sp. Libertad vs. La Hidráulica

16 hs | Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara

16.30 hs Juv. Unida vs. San Martín

Tabla

1. Dep. Josefina 9 pts.

2. Sp. Santa Clara 6 pts.

3. Zenón Pereyra FBC 6 pts.

4. La Hidráulica 5 pts.

5. Juv. Unida 5 pts.

6. Def. de Frontera 4 pts.

7. Sp. Libertad 3 pts.

8. San Martín 3 pts.

9. Atl. Esmeralda 1 pts.

10. Dep. Susana 0 pts.