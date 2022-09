La Liga Regional de Fútbol de San Francisco oficializó esta semana la organización del torneo de fútbol femenino para sus instituciones afiliadas. Se disputará bajo el formato de zonas y los equipos podrán participar con tres divisiones: Infantil, Juvenil y Mayores.

La primera jornada arrancará con la disputa del clásico local entre Sportivo Belgrano y Antártida Argentina. Será en cancha de Sportivo Suardi, sede elegida para la primera fecha.

Programación:

Zona A (En cancha de Atl. Santa Rosa)

Soc. Altos de Chipión vs. Sp.Balnearia

Atl.Santa Rosa vs. Atl. Miramar

Cult. La Para vs. Sp. Belgrano (La Para)

Zona B (En cancha de Sportivo Suardi)

Sp. Belgrano vs. Antártida Arg.

Juniors vs. 9 de Julio (Morteros)

Sp.Suardi vs. San Jorge

Zona C (En cancha de El Trébol)

SS Devoto vs. Independiente

El Trébol vs. 8 de Diciembre

Libre: Guido Spano (Marull)

Zona D (En cancha de Huracán Las Varillas)

Huracán vs. Bomberos (San Bartolomé)

Filodramático vs. AD El Arañado

Unión de Alicia vs. Sp. Pozo del Molle

Libre: Granaderos

Zona E (En cancha de Laspiur)

Sp. Sacanta vs. UD Laspiur

Bartolomé Mitre vs. Almafuerte

Libre: Cult. La Francia