Deportivo Josefina le ganó el clásico regional a La Hidráulica en el marco de la 6° fecha del Torneo Reválida en la Primera B de Liga Rafaelina. Fue por 1 a 0, resultado que también le cortó un invicto de 15 partidos al equipo de Frontera.

El único gol del encuentro lo anotó Emiliano Massera a los 4' minutos de juego. De esta manera, el Rojo sacó más diferencia en la cima de la tabla ya que perdió su escolta Sportivo Santa Clara.

Por otro lado, Defensores de Frontera cayó por 3 a 2 en condición de local con Juventud Unida de Villa San José. Fernando Bender (5') y Williams Núñez (25') adelantaron al visitante en la primera parte, el "Defe" lo empató con goles de Zabala (45') en el primer tiempo y de Marcos Páez (5') de la segunda parte. Finalmente, Nicolás Henzen (40') le dio la victoria al elenco 'auriazul'.

6° fecha

Dep. Josefina 1-0 La Hidráulica

Zenón Pereyra 1-0 Atl. Esmeralda

Sp. Libertad 3-2 San Martín

Dep. Susana 2-1 Sp. Santa Clara

Def. de Frontera 2-3 Juv. Unida

Tabla

1. Dep. Josefina 15 pts.

2. Zenón Pereyra FBC 11 pts.

3. Sp. Santa Clara 10 pts.

4. Juv. Unida 10 pts.

5. La Hidráulica 7 pts.

6. San Martín 7 pts.

7. Def. de Frontera 7 pts.

8. Sp. Libertad 7 pts.

9. Atl. Esmeralda 4 pts.

10. Dep. Susana 4 pts.

7° fecha

Juventud Unida vs. Libertad

San Martín vs. Zenón Pereyra FBC

Atl. Esmeralda vs. Dep. Josefina

La Hidráulica vs. Dep. Susana

Sp. Santa Clara vs. Def. de Frontera