En el marco de la velada de boxeo que se realizará el próximo viernes 7 de octubre en el Superdomo, José "Chinito" Acevedo será el protagonista principal de la noche tras caerse la pelea por el título de Pablo Villanueva.

El ex campeón argentino y sudamericano afronta una nueva etapa en su carrera. Radicado en Buenos Aires, busca volver a la plana mayor y en ese camino tendrá una nueva oportunidad en San Francisco donde enfrentará a Ezequiel Albarenga a 6 rounds.

Acevedo se manifestó muy contento por este desafío y contó que pronto espera a pelear por el título. "Tenía pensado pelear el 30 de septiembre, pero me la pasaron para más adelante. Ahora estoy enfocado en esta pelea, me siento muy bien y hace rato que estoy en Buenos Aires, vuelvo a San Francisco de vez en cuando, pero estoy dedicado a esto, entreno a la mañana y a la tarde, pero a veces también hgo turno a la noche. Tengo muy buen fogueo en los guanteos con gente de mayor experiencia que yo, con campeones, con internacionales, así que estoy muy bien entrenado", comentó.

"Al rival lo buscamos, no es ningun tonto, es peligroso y ha tenido sus batacazos así que no hay que confiarse; más con las experiencias que vengo teniendo no me voy a confiar con nadie. Voy a hacer mi pelea, voy a ganar, enfocado en eso", explicó.

"Estoy esperando por otra pelea o por algo del exterior, pero cuando vas a pelear afuera te piden 6 rounds y que las últimas sean ganadas", contó Acevedo.

Volver a San Francisco

"Chinito" peleó en nuestra ciudad en diciembre de 2019 donde derrotó a Saúl Huenchul en el estadio de San Isidro, donde también se presentaron Villanueva y Luque en aquella oportunidad.

"La verdad que justo lo hablaba con el profe, me gustaría mostrarme de nuevo; los nervios y la ansiedad de a poquito van apareciendo, hace mucho que no peleo allá. Vi que hubo festivales y le agradezco mucho a 'Peta' Bernarte por buscarme para que yo esté. Estoy muy contento de volver a pelear en San Francisco, voy a visitar a mi familia también, espero que vaya mucha gente", comentó.

"Hay chicos amateurs que están muy bien, están creciendo para que los vayan a ver. Volvió el boxeo a San Francisco y eso está bueno, yo prometo un buena pelea y un buen espectáculo", dijo Acevedo.

¿Qué cambió en Buenos Aires?

El boxeador contó que buscaba crecer con un cambio de aire, nuevas experiencias y poder pelear en el exterior. "Me di cuenta que necesitaba volar, necesitaba crecer, estaba entre Córdoba y Buenos Aires,pero siempre fui desconfiado. Hoy estoy creciendo, estoy aprendiendo mucho, en San Francisco crecí hasta un cierto límite, después tenía que volar y siempre me lo dijeron. Esa era la idea, buscar otro lugar para prepararme de otra manera, hacer guanteo con otra gente de otros pesos, de otras categorías, zurdos, pegadores y acá estoy encontrandome", explicó.

"Estoy trabajando con un psicologo, tenía que acomodar un poco mi cabeza, problemas, dudas, miedos, hoy estoy yendo cada 15 días y veo los resultados. Venía perdiendo 3 peleas al hilo por nocaut, la última me destruyó psicológicamente, pensaba en dejarlo todo, pero tengo una familia que me apoya, con 27 años estoy fuerte, no siento los golpes, así que tengo que meterle para adelante. Quiero volver a agarrar esa confianza para cumplir esa meta de poder ir a pelear afuera y no ser uno más del montón", concluyó.

"Quiero mandarles un saludo a mi familia, a mi hija, mi hermana, al Peta Bernarte por tenerme en cuenta y esperamos que el Festival salga de la mejor manera", indicó Acevedo.