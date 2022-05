San Francisco Rugby Club volvió a ganar este domingo y se mantiene como escolta del Súper 8 "B" de la Unión Cordobesa y la Región Andina. En este oportunidad derrotó como local a Los Teros de Catamarca por 36 a 10 a Teros de Catamarca en el inicio de la segunda rueda.

Fue con tries de Román Pérez Cervetto, Joaquín Marchese, Santiago Busso y José Marini. De esta manera, el equipo de Gustavo Ponteprimo sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo y acumula 28 unidades.

En intermedia fue victoria también de Charabones por 24 a 0.

Entre los otros resultados de la fecha, el líder Catamarca RC (35 pts.) continúa invicto porque ganó en Córdoba por 36 a 18 a Taborín. En tanto, el otro escolta CRAR de La Rioja (28 pts.) se impuso por 28 a 0 ante Zorros de Río Tercero.

10° fecha

Teros (Catamarca) vs. CRAR La Rioja

Mañke vs. Catamarca RC

Zorros (Río Tercero) vs. Taborín (Cba)

Águilas (Gra. Deheza) vs Charabones