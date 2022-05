Aprovechando que este fin de semana no había fecha programada, en el Torneo Regional Súper 8 "B" de la Unión Cordobesa de Rugby se jugó el partido que había quedado pendiente de la primera fecha donde Charabones visitó a Los Teros de Catamarca.

El equipo de Gustavo Ponteprimo se impuso por 25 a 21 con tries de Facundo Cejas, Joaquín Marchese y Sergio Moyano (x2), mientras que Juan Manuel Varela Boullon anotó un penal y una conversión.

Con este triunfo, el equipo sanfrancisqueño escaló al tercer puesto de la tabla de posiciones.

En intermedia también fue victoria de Charabones por 26-13.

Así está la tabla

1. Catamarca RC 26 pts.

2. CRAR La Rioja 23 pts.

3. Charabones 19 pts.

4. Zorros (Río Tercero) 17 pts.

5. Teros (Catamarca) 15 pts.

6. Águilas (General Deheza) 13 pts.

7. Mañke (La Calera) 0 pts.

8. Taborín (Cba) 0 pts.

7° fecha

CRAR La Rioja vs. Catamarca RC

Mañke (La Calera) vs. Taborín (Cba)

Charabones vs. Zorros (Río Tercero)

Águilas (Gral. Deheza) vs. Teros (Catamarca)