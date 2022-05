El San Francisco Rugby Club no pudo este domingo con Catamarca Rugby Club y cayó en condición de visitante en el marco de la 6° fecha del Súper 8 “B” de la Unión Cordobesa de Rugby.

Fue derrota por 17 a 14, producto de un try y tres penales de Juan Manuel Varella Boullón. En tanto, la Intermedia cayó por 33 a 17.

El próximo fin de semana, Charabones viajará nuevamente a Catamarca para completar el encuentro pendiente de la primera fecha ante Los Teros.

Resultados de la fecha

Catamarca RC 17-14 San Francisco RC

Teros (Catamarca) 47-19 Mañke (La Calera)

Zorros (Río Tercero) 24-13 Águilas (General Deheza)

CRAR La Rioja 41-13 Taborín

Posiciones

1. Catamarca RC 26 pts.

2. CRAR La Rioja 23 pts.

3. Zorros 17 pts.

4. San Francisco RC 15 pts.

5. Teros 14 pts.

6. Águilas 13 pts.

7. Mañke 0 pts.

8. Taborín 0 pts.

7° fecha

CRAR La Rioja vs Catamarca RC

Mañke vs Taborín

Charabones vs Zorros

Águilas vs Teros