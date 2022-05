Sportivo va por el tercero

Sportivo Belgrano visita este miércoles a Gimnasia en Concepción del Uruguay desde las 20.45 y por la 8° fecha del Federal A. La Verde busca su tercer triunfo consecutivo para seguir escalando en la tabla, o al menos sumar un punto en la previa al clásico con Racing.

El equipo de barrio Alberione viene de un gran desahogo, tras ganarle en casa a Juventud Unida y acomodarse en la tabla (marcha 8° con 10 pts). Pero debe cambiar de página ante un rival directo (suma 8 pts) que viene de caer con la Academia cordobesa en la fecha pasada.

Armando realizará algunos cambios, en principio dos obligados y uno táctico. Jugarían Flores por Molina (expulsado, recibió 2 fechas de suspensión), Orué por Pérez (lesionado) y Córdoba por Attis (variante táctica).

Otro de los jugadores que presentaba molestias y trabajó diferenciado en la semana fue Jeremías Giménez, que viajó con la delegación y en el caso de que no sea de la partida su lugar sería ocupado por Maidana.

Previa

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Mauro Orué, Brian Flores, Claudio Verino y Osvaldo Arroyo; Jeremías Giménez y Tomás Federico; Maximiliano Bustamante, David Muller, Enzo Avaro; y Jorge Córdoba: DT: Raúl Armando

Gimnasia (CdU): Brian Bustos; Leonel López, Cristian Romero Giraud, Tomás Rossi y Rafael Ríos; Agustín García , Enzo Oviedo, Marcelo Benítez, Daniel Carrasco, Francisco De Souza y Fabricio Lovotti. DT: Hernán Orcellet.

Árbitro: Brian Ferreyra A1: Carlos Mihura A2: Mauro Ramos Errasti 4°A: Patricio Destefano

Estadio: Manuel y Ramón Núñez

Hora: 20.45

Los convocados

Así se juega la 8° fecha

14 hs Crucero del Norte vs. Central Norte

14.30 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Sarmiento

15.30 hs Atl. Paraná vs. Def. de Pronunciamiento

20.15 hs Sp. Las Parejas vs. San Martín (Formosa)

20.30 hs Boca Unidos vs. Douglas Haig

20.45 hs Gimnasia (CdU) vs. Sportivo Belgrano

21.30 hs Gimnasia y Tiro vs. Unión de Sunchales

22 hs Juv. Antoniana vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Racing (Cba)