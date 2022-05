Los Charabones siguen escalando en la tabla de posiciones del Súper 8 "B" de la Unión Cordobesa de Rugby y de la Región Andina porque volvieron a ganar en casa y ahora quedaron segundos.

Fue por 22 a 15 ante los Zorros de Río Tercero en el marco de la 7° fecha del torneo.

En intermedia también fue victoria de Charabones por 19 a 19. Con este resultado, también se ubican segundos con 27 puntos detrás de Catamarca Rugby Club.

7° fecha

CRAR La Rioja 22-32 Catamarca RC

Mañke (La Calera) 2-16 Taborín (Cba)

Charabones 22-15 Zorros (Río Tercero)

Águilas (Gral. Deheza) 24-19 Teros (Catamarca)

Así quedó la tabla

1. Catamarca RC 30 pts.

2. Charabones 23 pts.

3. CRAR La Rioja 23 pts.

4. Zorros (Río Tercero) 19 pts.

5. Águilas (General Deheza) 17 pts.

6. Teros (Catamarca) 15 pts.

7. Taborín (Cba) 4 pts.

8. Mañke (La Calera) 1 pts.

8° fecha

Águilas (General Deheza) vs Mañke (La Calera)

CRAR La Rioja vs Zorros (Río Tercero)

Taborín vs Catamarca Rugby

Charabones vs Teros (Catamarca)