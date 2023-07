"Esto lo sacamos nosotros solos adelante, con los que siempre nos acompañan", dijo Flores

Sportivo Belgrano sumó un empate ante El Linqueño en el marco de la 20ª fecha del Federal A. La Verde cayó al cuarto lugar de la tabla de posiciones y sigue sin poder ganar.

En ese marco, el defensor Brian Flores -autor del único gol de Sportivo- habló tras el encuentro donde dejó sus consideraciones. “Sabíamos que esta cancha es difícil, ya nos tocó la rueda pasada, una cancha chica, complicada, ellos tienen buenos jugadores. Se encontraba con un gol tempranero, sabíamos que enseguida teníamos que salir de esa situación. Por una jugada bien hecha por parte nuestra, logramos obtener el penal. Un desahogo que lo necesitaba por lo que había pasado la vez pasada. Contento con el empate y con el rendimiento del equipo”, dijo el defensor.

Consultado por la semana que vivió el plantel después de la derrota con Depro y de la reacción de los hinchas, el jugador explicó: “Fue una derrota que no esperábamos la del partido con Depro. Por ahí también lo que pasó al final del partido no era lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir eso de parte de la gente, pero bueno, sabemos que son hinchas y que no siempre van a estar de esa manera. Sabemos que esto lo sacamos nosotros solos adelante, con los que siempre nos acompañan. Y bueno, el desahogo del penal es algo que lo necesitaba yo y lo necesitaba el equipo. Ahora pensar en el partido siguiente que es un partido clave”.

En el próximo partido, Sportivo recibirá a Sportivo Las Parejas y la última presentación en casa el equipo no rindió de la mejor manera. En ese sentido, Flores señaló: “La gente no se fue contenta por el rendimiento nuestro, que acompañen como lo hacen siempre, que nosotros sea de la forma que sea tratamos de dejar siempre a la ciudad bien parada y al equipo bien parado, no se pudo lograr la semana pasada pero bueno sabemos que ahora tenemos una final de local que si ganamos no volvemos a prender”

Vuelve el martes

El plantel retoma los entrenamientos este martes por la mañana en el predio “Nicolás Losano” y lo hará en horario matutino hasta el día del partido. Tanto el viernes como el sábado trabajará en el Estadio.

El próximo compromiso se disputará el domingo desde las 15 horas ante Sportivo Las Parejas.