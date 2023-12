El Ceibo no pudo quedarse con la 26ª edición de la Liga Cordobesa de Básquet porque cayó con Bochas Sport Club de Colonia Caroya en una final dramática disputada en San Francisco.

La Flor Nacional remontó 15 puntos de diferencia, pero sobre el final no pudo alcanzar el tricampeonato. En ese marco, los entrenadores Eduardo Blengini y Lautaro Oitana hablaron de la final disputada y visiblemente emocionados destacaron la labor realizada en estos tres años que lo tuvo al equipo sanfrancisqueño disputando las finales provinciales y la Liga Federal.

“Estoy muy dolido porque perder una final es feo, le erramos en un montón de cosas y el principal responsable soy yo. Nos ganaron bien, nos dominaron, salvo en el primer cuarto, en el resto remamos siempre de atrás, después entramos con un poco de empujones y coraje. Los chicos trataron de dar el máximo, pero ellos fueron justos ganadores”, indicó el DT bicampeón con La Flor Nacional.

Y agregó: “Un gran entrenador como Antonio Manno decía: ‘A los huevos hay que tonificarlos’, seguramente no se guardaron nada, trataron de hacer todo o hemos dado mal las indicaciones porque hubo situaciones que no era lo que queríamos. Me hago cargo de la derrota, ellos nos dominaron tácticamente y no le encontramos la vuelta. Hay que dar vuelta la página, no sé que voy a hacer, no sé cómo vamos a seguir, estoy muy dolido porque tenía mucha fe y esperanza. Bochas nos dominó y nos ganó bien”.

Por otro lado, el entonador también se refirió a su ayudante técnico Lautaro Oitana: “Es todo, es un fenómeno, tengo la edad de su padre, no encontré a nadie parecido como ve el básquet y cómo lo entiende, tengo siempre una mano, un cuerpo donde apoyarme, es un fenómeno, pero somos los principales responsables de que hoy no podamos ganar, nos pasamos horas, días enteros buscando las soluciones, pero se nos escapó. Destaco el trabajo del profe de ellos, de la gente de ellos por cómo nos han tratado, como han jugado y hoy teníamos que perder porque jugaron mejor que nosotros”.

Oitana también dejó unas palabras muy emotivas, que expresan también la realidad de la Flor Nacional. “Soy hinchad el club y esto para mí vivirlo con Mara y los chicos es un sueño. Creo que Bochas ha tenido que hacer un gran esfuerzo para ganarnos y esto es gracias a Eduardo (Blengini) porque desde que llegó cambió la mentalidad de este club, empezamos a pensar en ganar y no solo en competir, cambió la mentalidad de dirigentes, jugadores, a mí mismo, a todos. Yo creo que el club está en el mejor momento de su historia y el principal responsable es ‘Mara’ Blengini, hay muchas cosas para corregir, pero lo que noto, que nunca lo he visto, es esta mentalidad, se juegan todas las finales y acá hay un laburo muy grande y una persona que trabaja un montón para esto y destaco el cambio de mentalidad que logró en el club más allá de que hoy no se nos dio”.