Los ministerios de Educación y de Salud de Córdoba insistieron a las familias la importancia de completar los esquemas de vacunación de acuerdo con lo establecido por el Calendario Nacional de Vacunación.

La vacunación es una herramienta fundamental para la “prevención primaria”, es decir que evita que las personas sanas se enfermen, y si lo hacen, que evolucionen a cuadros graves o mortales.

El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, informa que “la vacunación es un acto responsable y solidario, debido a que la persona que no se vacuna, puede contraer y contagiar enfermedades. Por lo tanto, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino también a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que son más vulnerables, como los menores de 1 año que aún no han completado sus esquemas de vacunación, personas gestantes e inmunodeprimidas”.

En una comunidad cuando la mayoría de las personas están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad prevenible por vacunas, la enfermedad probablemente no se propague. De esta manera, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a personas susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica; a este efecto de protección indirecta se lo denomina “efecto rebaño”. Este fenómeno, también denominado inmunidad «colectiva», es especialmente eficaz con las enfermedades extremadamente contagiosas, como el sarampión.

Los niños y niñas que tengan o cumplen 5 años durante el año escolar en curso (2024), deben recibir las siguientes dosis:

Refuerzo de Salk – IPV (Poliomielitis).

Segunda dosis de Triple Viral- SRP (Sarampión, Rubéola, Paperas).

Triple Bacteriana Celular – DPT (Difteria, Tétanos, Tos Convulsa).

Segunda dosis de Varicela.

De la misma manera, a quienes cumplan 11 años de edad, les corresponden las dosis de:

Triple Bacteriana Acelular – dTpa (Difteria, Tétanos, Tos Convulsa).

Dosis única de VPH (Virus del Papiloma Humano).

Meningocóccica Conjugada (Meningitis y Meningococcemia).

Se puede conocer el detalle sobre las vacunas necesarias según la edad en https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/prevencion-y-cuidados/inmunizaciones/

Es importante aclarar que aquellos que no recibieron las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, deben acudir a los vacunatorios para iniciar o completar el esquema.

Las vacunas son un derecho de todos los niños y las niñas; son gratuitas y están disponibles en los más de 800 vacunatorios de la provincia, los cuales se pueden encontrar en este enlace: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/