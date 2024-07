Mujeres privadas de la libertad participan de un espacio de capacitación innovador en moda sustentable y economía circular. La actividad tiene lugar en el marco del taller textil que funciona en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres N° 3, a través de la articulación entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Todas obtendrán conocimiento sobre moda sustentable y desarrollarán habilidades para el aprovechamiento de los desechos de la industria textil y tips para confección de prendas con estos materiales, especialmente telas de jeans, con el propósito que en un futuro puedan vender sus trabajos y así también favorecer la economía circular.

En la apertura de la capacitación, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, se dirigió a las participantes: “Queremos que tengan actividades para hacer y que tengan fundamentalmente la posibilidad de aprender un oficio. Ustedes, momentáneamente privadas de su libertad, tienen que tener acceso a nuevas oportunidades”.

Por su parte, María Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular, indicó que el residuo genera oportunidades indistintamente de las circunstancias.

“Lo que ustedes están haciendo tiene un impacto ambiental muy importante. Porque todos estos pedacitos de tela no terminan enterrados, no terminan en un basural, no terminan contaminando. Y están generando una oportunidad, que hoy es el aprendizaje de nuevas técnicas”, señaló.

El curso se organiza en cuatro módulos teóricos prácticos. Durante el primero, las participantes confeccionaron individuales, almohadones y alfombras para perros. En el segundo, realizarán bolsos, mochilas y riñoneras; mientras en el tercero, producirán tote bugs, bolsos de mayor complicación en su confección y otras mochilas.

Por último, como el propósito es que adquieran herramientas para emprender y favorecer la economía circular, abordarán técnicas de venta, fotografía e imagen de los productos para su valoración, entre otras recomendaciones de marketing.