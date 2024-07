La EEMPA de Frontera celebra sus 50 años: institución pionera en la educación de adultos

La Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) Nº 1062 “General Don José de San Martín” de Frontera cumplió 50 años de compromiso educativo ininterrumpido el pasado 22 de julio, pero los actos centrales tendrán lugar la semana próxima.

Fundada en 1974 por el licenciado Antonio Utrera y un dedicado grupo de docentes, la EEMPA se estableció en Calle 1 esquina 84, convirtiéndose en la primera institución de su tipo en la región en brindar a los adultos la oportunidad de completar su educación secundaria.

Claudia López, actual directora de la institución, enfatizó el papel crucial que la EEMPA tiene y tuvo en la vida de sus estudiantes: “Nuestra institución es para mayores de 18 años que tengan sus estudios incompletos o que quieran comenzarlos".

Según la docente, en la actualidad el rango de edad de los estudiantes va desde los 20 años hasta los 70. “Muchos de nuestros alumnos sirven de ejemplo para sus propias familias, porque a pesar de ser adultos quieren seguir aprendiendo y saldar esa deuda pendiente que era finalizar el secundario y muchos viven la experiencia con orgullo", explicó López.

Desde sus inicios, la escuela ha recibido a estudiantes de una gran región.

Testimonios

Mafalda Banegas, ex docente y directora, recordó con cariño su tiempo en la EEMPA: "Trabajé a partir de 1982 aquí en Frontera. Hay que recordar la imagen y el tesón del señor Antonio Utrera, que luchó tanto hasta que ver hecha realidad de la escuela. A partir del 2000, trabajé como directora, así que tengo una etapa como docente y otra como directiva. Junto a muchos docentes y alumnos logramos que esto sembrara sus cimientos y recorriera un largo camino. La comunidad siempre ayudó mucho, especialmente la municipalidad. Era una población estudiantil distinta, con empleados bancarios y gente mayor que realmente quería terminar sus estudios".

Por su parte, Carlos Melisán (81), fue estudiante de la primera promoción de la escuela que egresó en 1976. "Todavía tengo contacto con varios de mis compañeros. Ya había retomado mis estudios secundarios porque había dejado por el trabajo, tenía 35 años cuando volví a la escuela. Tengo muchos recuerdos de haber recorrido el edificio que ha cambiado bastante, pero me hace acordar épocas muy lindas que pasamos aquí", aseguró.

También Norma Allende (51), es una vecina que retomó el secundario en 2019 y guarda especial afecto por la EEMPA. "En mi adolescencia no le di tanta importancia a la escuela, y al crecer y formar una familia lo vi como una materia pendiente. Me inscribí y comencé. Después me sumé a la cooperadora de la escuela, y hoy estamos trabajando mucho para los festejos de los 50 años. Creo que participar es devolverle algo de tantas cosas lindas que he recibido de la escuela, tanto de los profesores como de mis compañeros”, reconoció.

Invitación a los festejos

Para conmemorar este importante hito, la comunidad educativa de la EEMPA invita a toda la comunidad a participar en el acto protocolar que se llevará a cabo el 30 de julio a las 20 en el establecimiento y que contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales, exalumnos, exdirectivos y muchas personas que han formado parte de la gran familia de la escuela.

La celebración continuará con una Cena del Reencuentro el 10 de agosto a las 22 horas en el Polideportivo de Frontera. Este evento incluirá un menú completo, música y un ambiente festivo para compartir en familia.

La tarjeta tiene un precio muy accesible y podrán adquirirse al número 3564 33 5994 o directamente en la escuela.