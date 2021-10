El gobernador Juan Schiaretti presentó este lunes la edición 2021 del Programa de Inserción Profesional (PIP), cuyo objetivo previsto es crear "3.000 oportunidades de formación y empleo de calidad para recientes egresados", detallaron desde el Gobierno provincial. El PIP tendrá una asignación estímulo de 20 mil pesos mensuales para profesionales de carreras universitarias de grado y 18 mil pesos mensuales para egresados de carreras de pregrado de instituciones de educación superior con reconocimiento oficial.

Las inscripciones serán hasta el 12 de noviembre. El PIP tiene como propósito apoyar a profesionales residentes en la provincia de Córdoba, a través de un período de práctica laboral-profesional en empresas/empleadores privados que les permita ganar en experiencia y aplicar los conocimientos académicos. Al mismo tiempo, se promueve su formación a través de cursos de posgrado y capacitaciones específicas, señalaron desde la Provincia.

"Son 33.200 cordobeses que están bajo programas de empleo. Jóvenes, mujeres, hombres y a partir de ahora profesionales", indicó el gobernador en referencia a iniciativas como el PPP, el PIP, el PILA y el XMÍ, cuyas ediciones 2021 ya fueron lanzadas o se encuentran en desarrollo.

Schiaretti estuvo acompañado por la diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo; la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure; además del vicegobernador Manuel Calvo; el ministro de Educación, Walter Grahovac; el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei; el ministro de Trabajo, Omar Sereno y el diputado nacional Paulo Cassinerio; entre otros.

PIP: cómo anotarse

Quienes tengan interés en participar del PIP, deberán buscar la empresa en la cual realizar la práctica y luego completar el formulario de manera digital a través del CIDI o en formato papel presentando la planilla en las mesas de entradas SUAC o por correo. El formulario se puede descargar en este enlace (PDF)

Para más información y comenzar el trámite de inscripción se puede ingresar a la página web del Ministerio de Promoción del Empleo, y de la Economía Familiar.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán postularse hasta el 12 de noviembre. El 1 de diciembre comenzará el período de capacitación y prácticas.

Requisitos y destinatarios

- El programa está destinado a profesionales sin límite de edad, que hayan egresado hasta dos años antes del inicio de las prácticas previstas en el programa.

- Para las mujeres con hijos a cargo, el tiempo transcurrido desde su egreso podrá ser de hasta cuatro años.

- Para las personas con discapacidad o trasplantadas, no hay límite de años respecto a la fecha de egreso.

El Programa alcanza a todos los egresados de:

- Universidades públicas y privadas con título de grado con reconocimiento oficial.

- Instituciones de Educación Superior en carreras de pregrado con reconocimiento oficial, con una extensión mínima de dos años y medio.

- Los profesionales beneficiarios deberán estar matriculados de conformidad a las normas legales vigentes.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la pensión por Discapacidad, o cualquier otra pensión no contributiva, pudiendo percibir los dos beneficios.

Es compatible con los subsidios por desempleo.

Es compatible para el postulante inscripto en el Monotributo hasta Categoría C.

Es compatible para el postulante inscripto en el Monotributo Social, Monotributo Eventual y otros similares

Es compatible para los Trabajadores Autónomos categoría I.

Es compatible con la Tarjeta Social y beneficios similares

Es compatible con la participación en ediciones anteriores de programas análogos.

Es compatible con la participación en ediciones anteriores del programa PIP, por un período no superior a los tres meses (las personas con discapacidad o trasplantadas, sí pueden superar ese plazo).

INCOMPATIBILIDADES

Es incompatible para personas que no tengan residencia en la provincia de Córdoba.

Es incompatible con un empleo en relación de dependencia.

Es incompatible con la percepción de jubilaciones o pensiones contributivas.

Es incompatible con las pasantías rentadas de los profesionales universitarios.

Es incompatible con la percepción simultánea de programas análogos.

Financiación pública y privada

Schiaretti ponderó además que la financiación del PIP se haga de manera conjunta con las empresas. "Esto habla a las claras de que nuestro sector privado, nuestros emprendedores, nuestros profesionales, nuestros industriales, nuestros empresarios, siempre apuestan a que la provincia produzca más, progrese, a que haya más empleo y no tienen dudas también de cofinanciar la práctica laboral", indicó.

En tanto, Vigo resaltó la importancia del PIP: "Es fundamental brindar oportunidades a los profesionales recientemente egresados o recibidos, para que accedan a una práctica profesional que les permita ganar experiencia y aplicar los conocimientos académicos adquiridos".

Y agregó: "Sabemos que las personas profesionales recién recibidas en muchos casos no tuvieron la oportunidad de acumular experiencias laborales importantes".

Sobre las condiciones del programa, Vigo indicó: "Sabemos que las brechas laborales impactan de manera diferencial en nosotras las mujeres, quienes sufrimos discriminación de género a la hora de ser seleccionadas en el mercado laboral". Añadió que el 74% de inscriptos en ediciones anteriores fueron mujeres, motivo por el cual se dispuso que "las mujeres con hijos a cargo puedan tener hasta cuatro años de egresada para poder ser beneficiarias del PIP".

"Queremos que en nuestra Córdoba la gente pueda trabajar. No hay mejor política social que un buen empleo. Por eso es importante subsidiar el empleo", resumió Schiaretti.