Después de nueve días preso en Bouwer, este jueves Emanuel "Bebelo" Reynoso salió de la cárcel tras el pago de un millón de pesos de fianza.

El jugador de Minnesota United fue detenido tras la denuncia de un joven de 16 años quien dijo que Reynoso lo amenazó y golpeó con la culata de un arma en barrio Maldonado, publica Cba24N

"'Bebelo' no participó en el lugar de los hechos, no golpeó a nadie, no sacó un arma de su cintura", aseguró el abogado defensor Ricardo Moreno en conferencia de prensa.

El letrado aseguró que la Fiscalía no impedirá que el enganche pueda retornar a Estados Unidos para comenzar la pretemporada la primera quincena de enero.